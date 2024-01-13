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Yemen Hükümeti, Uluslararası Toplumun Husilerin Güçlenmesine Katkıda Bulunduğunu İddia Etti - Son Dakika
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Yemen Hükümeti, Uluslararası Toplumun Husilerin Güçlenmesine Katkıda Bulunduğunu İddia Etti

Yemen hükümeti, uluslararası toplumun bazı politikalarının Husilerin güçlenmesine katkıda bulunduğunu savundu. Hükümetin açıklamasında, Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası seyrüseferi olumsuz etkileyecek askeri tırmanışın büyük endişeyle takip edildiği belirtildi. Uluslararası toplumun Yemen'deki duruma yönelik bazı politikalarının Husilerin hayatta kalmasına ve mevcut kontrolünün güçlenmesine katkıda bulunduğu ve onları bölge güvenliğine tehdit oluşturan daha düşmanca eylemlerde bulunmaya teşvik ettiği değerlendirilmesinde bulunulan açıklamada, sözü edilen politikaların ne olduğu konusunda ayrıntı verilmedi. Yemen hükümetinin açıklamasına ilişkin Husilerden henüz herhangi bir yorum yapılmadı.

Yemen Hükümeti, Uluslararası Toplumun Husilerin Güçlenmesine Katkıda Bulunduğunu İddia Etti
13.01.2024 - 00:05,
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Yemen hükümeti, uluslararası toplumun bazı politikalarının Husilerin "güçlenmesine" katkıda bulunduğunu savundu.

Ülkenin resmi haber ajansı SABA'da yer alan hükümetin açıklamasında, "Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası seyrüseferi olumsuz etkileyecek askeri tırmanışın büyük endişeyle takip edildiği" kaydedildi.

Uluslararası toplumun Yemen'deki duruma yönelik bazı politikalarının "Husiler'in hayatta kalmasına ve mevcut kontrolünün güçlenmesine katkıda bulunduğu ve onları bölge güvenliğine tehdit oluşturan daha düşmanca eylemlerde bulunmaya teşvik ettiği" değerlendirilmesinde bulunulan açıklamada, sözü edilen politikaların ne olduğu konusunda ayrıntı verilmedi.

Yemen hükümetinin açıklamasına ilişkin Husilerden henüz herhangi bir yorum yapılmadı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yemen Hükümeti, Uluslararası Toplumun Husilerin Güçlenmesine Katkıda Bulunduğunu İddia Etti - Son Dakika
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