Yemen ordusu, Babulmendeb'te kontrolü ele geçirdiğini duyurdu. İran destekli Husiler ise Yemen ordusunun Babulmendeb'te kontrolü ele geçirdiği yönündeki açıklamasına karşı çıkarak kontrolün kendilerinde olduğunu savundu.
Yemen ordusu Babulmendeb'te kontrolü ele geçirdiğini duyururken İran destekli Husiler kontrolün kendilerinde olduğunu savundu
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5.10.2026 12:45:55. #7.13#
SON DAKİKA: Yemen ordusu Babulmendeb'te kontrolü ele geçirdiğini duyurdu, Husiler aksini savundu - Son Dakika
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