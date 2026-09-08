Yemen ordusu, El-Cevf'teki stratejik Yeteme bölgesini Husi milislerden geri aldığını açıkladı

Yemen ordusu, ülkenin kuzeyindeki El-Cevf vilayetinde bulunan Yeteme bölgesini Husilerin kontrolünden geri aldığını duyurdu.

Yemen Ordusu Medya Merkezinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ordumuz, Cevf'in Hub ve Şaaf ilçesindeki Yeteme bölgesini Husi milislerin elinden kurtarmayı başardı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hükümet güçlerinin Husilere karşı sahadaki ilerleyişinin sürdüğü belirtildi.

Yeteme bölgesinin, Suudi Arabistan sınırına yakınlığı ve Yemen hükümetinin kalelerinden biri olan petrol zengini Marib vilayeti sınırına bağlanabilmesi nedeniyle stratejik öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Bölge ayrıca Cevf ilinin önemli bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yemen'de, başta Taiz, Cevf ve Beyda olmak üzere çeşitli kentlerde hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar temmuz ayından bu yana şiddetlendi.