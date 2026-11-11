Yemen ordusu Marib ve Cevf'te Husilere 12 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı

Yemen'de hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasında şiddetlenen çatışmalar Marib, Cevf ve Taiz vilayetlerinde sürüyor.

Yemen ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimindeki Marib vilayetinin kuzey cephesinde Husilerle yaşanan çatışmaların, kuzeydeki Cevf vilayetine bağlı Hazm kentinin güneydoğusuna kadar uzandığı belirtildi.

Hükümet güçlerinin Husilerin saldırılarını topçu birlikleri ve çok namlulu roketatarlarla püskürttüğü ve ağır kayıplar verdirdiği aktarıldı.

Ordunun insansız hava araçları (İHA) ve topçu birliklerinin Marib'in güney ve batı cephelerinde Husilere ait takviye birlikleri ve askeri teçhizatı hedef aldığı kaydedildi.

Üçüncü Askeri Bölge Komutanlığına bağlı birliklerin de cephe hattı boyunca Husilerin açtığı ateşe karşılık verdiği ifade edildi.

Hükümet güçlerinin, Cevf vilayetinin doğusunda yeni mevzilere yönelik operasyonlarını sürdürdüğü, kontrolü geri alınan bölgelerde ise arama ve tarama çalışmalarını tamamladığı duyuruldu.

Orduya bağlı Acil Müdahale Güçlerinin 1. ve 3. tümenlerinin söz konusu bölgelerde Husilerin yerleştirdiği mayın ve patlayıcıları temizlemek için çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Yemen ordusunun ayrıca Marib ve Cevf vilayetlerinde Husilere ait mevziler, takviye birlikler ve askeri teçhizata yönelik savaş uçaklarıyla 12 hava saldırısı düzenlediği açıklandı.

Taiz'de çatışmalar

Yemen'in güneybatısındaki Taiz vilayetinde de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor.

Hükümet güçleriyle Husiler arasında, Taiz'in güneyindeki Şakab, Akruz ve Kahlan cephelerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Yemen ordusu Taiz'de Husilere ait mevzi ve toplanma alanlarına düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda askeri araç ve teçhizatı imha ettiğini duyurdu.

Yemen'de ağustostan bu yana yaklaşık 330 bin kişi yerinden edildi

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, hayati öneme sahip ikmal yollarının kesilmesi ve temel hizmetler üzerindeki baskının artması nedeniyle Taiz kentindeki insani durumun kötüleşmeye devam ettiği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Yemen hükümetinin kontrolündeki bölgelerden kente ulaşan yolların çatışmalar nedeniyle halen kesik veya kapalı olduğu, bu durumun hayat kurtarıcı insani yardımların ve ticari ürünlerin ulaştırılmasını engellediği belirtildi.

Ağustos ayının başından bu yana Yemen genelinde yaklaşık 330 bin kişinin çatışmalar nedeniyle yerinden edildiği kaydedildi.

Yemen'de yerinden edilenlerin yüzde 40'ının Taiz'de bulunduğu, bu kişilerin sayısının yaklaşık 140 bin olduğu ifade edildi.

Yemen'den İslam ülkelerine çağrı

Yemen Dışişleri Bakanı Efrah Abdulaziz ez-Zube, İslam ülkelerine Husileri "terör örgütü" olarak sınıflandırma çağrısında bulundu.

Yemen haber ajansı SABA'nın haberine göre Zube, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri İsmail Vuldi Şeyh Ahmed ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Yemen ve bölgedeki son gelişmeler, Yemen hükümeti ile İİT Genel Sekreterliği arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve İslami ve uluslararası platformlarda tutumların koordine edilmesi ele alındı.

Zube, Husilerin Taiz'e uyguladığı kuşatmanın sonuçları, Yemen ve Suudi Arabistan'daki sivil tesislere yönelik saldırıları ve Kızıldeniz ile Babulmendeb Boğazı'nda uluslararası seyrüsefer güvenliğine yönelik tehditleri hakkında bilgi verdi.

Yemen Dışişleri Bakanı Zube, İslam ülkelerinin ortak ve kararlı tutum benimsemesi gerektiğini belirterek Husileri "terör örgütü olarak sınıflandırma, finansman kaynaklarını kurutma ve örgüte silah akışını durdurma" çağrısı yaptı.