Yemen ordusunun ülkenin güneybatısındaki Taiz kentinde bulunan Akrud cephesinde İran destekli Husilere karşı düzenlediği operasyonda 27 Husinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Hükümete bağlı Akrud Cephesi Medya Merkezinden yapılan açıklamada, ordu birliklerinin Taiz'deki Menara ve Aden dağları, Kor Vadisi, Şab Muzaffer, Eslaaf ve Makda bölgelerinde Husilere ait mevzi ve toplanma noktalarını hedef alan bir operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Yemen ordusunun yürüttüğü operasyonda 27 Husinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı, hedef alınan mevzi ve tahkimatlarda ağır hasar oluştuğu kaydedildi.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

Yemen'de hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artıran İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.