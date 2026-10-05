Yemen ordusu, Yemen Şafağı'yla Babulmendeb'in kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu - Son Dakika
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Yemen ordusu, Yemen Şafağı'yla Babulmendeb'in kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu

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Yemen ordusu, Husilere karşı başlattığı Yemen Şafağı operasyonunda Babulmendeb ile Taiz'deki Zubab Havalimanı'nın kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Husilere yakın kaynaklar bu iddiayı doğrulamadı, bölgenin kontrolünün kendilerinde olduğunu savunuyor; çatışmalar sürüyor.

Yemen ordusu, İran destekli Husilere karşı "Fecr el-Yemen (Yemen Şafağı)" operasyonunun başlatıldığını duyurarak, stratejik öneme sahip Babulmendeb ile Taiz'deki Zubab Havalimanı'nın kontrolünün ele geçirildiğini bildirdi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada,

Husilerin askeri kapasite ve unsurlarını hedef almak amacıyla "Yemen Şafağı" operasyonunun geniş kapsamlı şekilde başlatıldığını duyurdu.

Nezili, hükümet güçlerinin kuşatma manevrası gerçekleştirdiğini, Amalika Güçleri ile Vatan Kalkanı Güçlerinin Babulmendeb'in kontrolünü ele geçirmeyi başardığını ifade etti.

Zubab Havalimanı'nın da hükümet güçlerinin kontrolüne geçtiğini aktaran Nezili, güçlerin Zubab ile Muha arasındaki yolu kestiğini ve güzergah üzerinde ateş kontrolü sağladığını belirtti.

Nezili, Zubab bölgesinde yüzlerce Husi unsurunun kuşatma altında olduğunu ve bu kişilerden güvenlik güçlerine teslim olmalarının istendiğini belirterek, bazı Husi milislerinin kuşatmanın ardından teknelerle deniz yoluyla kaçtığını öne sürdü.

Nezili, "Yemen Şafağı" operasyonunun belirlenen hedeflere ulaşılıncaya kadar kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Husiler Babulmendeb'in kontrolünü ellerinde tuttuklarını savundu

Husilere yakın kaynaklar ise hükümet güçlerinin Babulmendeb'in kontrolünü ele geçirdiği yönündeki açıklamayı doğrulamayarak, bölgenin kontrolünün Husilerde olduğunu savundu.

Yemen'in batısındaki Babulmendeb ve çevresinde tarafların kontrol iddiaları sürerken bölgedeki çatışmaların devam ettiği bildiriliyor.

Kaynak: AA
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