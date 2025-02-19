Yeni Akıl Küpü Kütüphanesi Aydınlıkevler'e Geliyor

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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Aydınlıkevler Mahallesi'ne yeni bir Akıl Küpü Kütüphanesi yapacaklarını bildirdi.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, gençlerin ders çalışmak, kitap okumak için kütüphanelere ihtiyaç duyduğunu, Melikgazi Belediyesi olarak kütüphanelerden öğrencilerin en güzel şekilde faydalanmaları için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti.

İlçede 15 Akıl Küpü Kütüphane bulunduğunu ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Yeni kütüphane projelerimizle bu sayımız giderek artıyor. Eğitim, kültür ve sanat kısacası çocuklarımızın geleceğine yön veren her türlü proje bizim için çok kıymetli. Bu kapsamda da bugüne kadar pek çok yatırımı ilçemize kazandırdık. Önemli fırsatlar sunan kütüphanelerimiz çok sevildi ve yoğun ilgi görüyor. Bu gayretimizi her geçen yıl bir üst seviyeye taşıyoruz. Bu kapsamda Aydınlıkevler Mahallemize yeni bir kütüphane daha kazandırıyoruz. 2 katlı olarak tasarladığımız kütüphanemizde zemin katta kafeterya ve grup çalışma odaları, üst katta açık çalışma alanları bulunacak. Gençlerimizin her zaman yanındayız ve destekçisiyiz. Onların eğitimlerini en iyi şekilde sürdürebilmeleri ve kendilerini en iyi şekilde geliştirebilmeleri için yapmış olduğumuz okullar, kütüphaneler, sosyal ortamlar, teknoloji atölyelerimizle onların yanlarında olacağız. Kütüphaneleri ile anılan bir ilçe olmak için çalışmaya devam edeceğiz."