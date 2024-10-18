Yeni Araştırma Tesisi Açıldı

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BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Huairou Kapsamlı Ulusal Bilim Merkezi'nde bulunan Sinerjik Aşırı Koşul Kullanıcı Tesisi, aşırı yüksek basınç, aşırı düşük sıcaklık, yüksek manyetik alanlar ve aşırı hızlı optik alanlar gibi ekstrem koşulları sorunsuz bir şekilde entegre eden deneysel araştırmalara yönelik bir platform. Tesis, Çin'in malzeme bilimi ve ilgili alanlarda temel ve uygulamalı araştırma kapasitesini geliştiriyor. Deneme operasyonlarına başlayan tesis, 20 deney istasyonu kullanıcıların hizmetine sunuyor.