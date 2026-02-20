Yeni Bakan Yardımcıları Tebrik Edildi - Son Dakika
Yeni Bakan Yardımcıları Tebrik Edildi

20.02.2026 01:25
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atananları tebrik etti.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Adalet Bakan Yardımcılığı görevine atanan Sayın Can Tuncay, Sayın Burak Ceyhan, Sayın Abdullah Aydoğdu ve Sayın Sedat Ayyıldız'ı tebrik ediyor, üstlendikleri bu önemli görevde ülkemize ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunacaklarına yürekten inanıyorum. Adalet Bakanlığımızda yürüttükleri görevlerinden ayrılan Bakan Yardımcılarımız Sayın Ramazan Can, Sayın Hurşit Yıldırım, Sayın Mehmet Yılmaz ve Sayın Niyazi Acar'a, görev süreleri boyunca sundukları katkılar ve devletimize yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyorum."

Gürlek, adaletin tesisi, hukuk devletinin güçlendirilmesi ve vatandaşların adalete erişiminin daha da etkin hale getirilmesi yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA

