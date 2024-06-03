Yeni Delhi'de Hava Sıcaklığı Alarm Seviyesine Ulaştı - Son Dakika
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Yeni Delhi'de Hava Sıcaklığı Alarm Seviyesine Ulaştı

Yeni Delhi\'de Hava Sıcaklığı Alarm Seviyesine Ulaştı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava sıcaklığı normalin 5 derece üstüne çıkarak 44,7 dereceye ulaştı. Bu durum üzerine kentte alarm seviyesi sarıdan 'turuncu'ya yükseltildi. Aşırı sıcakların etkili olduğu Hindistan'da geçen hafta 40 kişi hayatını kaybetmişti.

03.06.2024 22:07
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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava sıcaklığının normalin 5 derece üstüne çıkarak 44,7 dereceye ulaşması üzerine kentte alarm seviyesi sarıdan "turuncu"ya yükseltildi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) başkent Yeni Delhi'de hava sıcaklığının normalin 5 derece üstüne çıktığını bildirdi.

Termometrelerin 44,7 dereceyi gösterdiği Yeni Delhi'de alarm seviyesi sarıdan "turuncu"ya yükseltilirken, kentteki nem oranının da yüzde 39'a ulaştığı açıklandı.

Aşırı sıcakların etkili olduğu Hindistan'da geçen hafta sıcak hava nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetmişti.

Başkent Yeni Delhi'de 52,9 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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