Yeni Delhi'de seçmen kütüğü protestolarında yaklaşık 1000 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Yeni Delhi'de seçmen kütüğü protestolarında yaklaşık 1000 kişi gözaltına alındı

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Hindistan'da seçmen kütüklerindeki tartışmalı düzenleme nedeniyle Seçim Kurulu Başkanı Gyanesh Kumar'ın istifasını isteyen protestolarda yaklaşık 1000 kişi gözaltına alındı. Yeni Delhi'de düzenlenen gösterilere çoğunluğu öğrenci ve gençlerden oluşan yapılar katıldı.

Hindistan'da seçmen kütüklerindeki tartışmalı düzenleme nedeniyle Seçim Kurulu Başkanı Gyanesh Kumar'ın istifasını talep etmek üzere gerçekleştirilen protestolarda yaklaşık 1000 kişi gözaltına alındı.

Press Trust of India (PTI) ajansının haberine göre, Kumar'ın istifasını isteyen binlerce kişi Yeni Delhi'de gösteri düzenledi.

Çoğunluğu öğrenci ve gençlerden oluşan yapıların katıldığı ve seçmen kütüklerindeki tartışmalı düzenleme nedeniyle Seçim Kurulu Başkanı Kumar'ın istifasının talep edildiği protestolarda polis, yaklaşık 1000 kişiyi gözaltına aldı.

"Hamam Böceği Halk Partisi" adlı siyasi hareket, seçmen haklarını "zayıflattığı" ve seçmen kütüklerindeki tartışmalı düzenleme gerekçesiyle Kumar'ın istifasını istemiş, bu gerçekleşmezse protestolar düzenleyeceğini duyurmuştu.

"Hamam Böceği Halk Partisi"

Hindistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Surya Kant'ın sisteme "parazitlerin" saldırdığını savunarak iş bulamayan ve meslekte kendilerine yer edinemeyen bazı gençleri "hamam böceğine" benzetmesi üzerine, özellikle "Z kuşağı" internet kullanıcıları öncülüğünde mayısta oluşturulan ve kendilerini "Hamam Böceği Halk Partisi" olarak adlandıran hareket, geniş destek buluyor.

İnternette gençlerin tepkisini yansıtan mizahi bir girişim olarak ortaya çıkan hareketin destekçileri, son dönemde tıp fakültelerine giriş için düzenlenen ulusal sınavın, sorularının sızdırıldığı iddialarının ardından iptal edilmesine karşı düzenlenen protestolarda da ön planda yer aldı.

Göstericiler, hükümeti sınav sistemindeki sorunları çözmemek ve protestoları baskı altına almakla eleştiriyor.

Kaynak: AA
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