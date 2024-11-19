Yeni Öğrenci Yurdu Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yeni Öğrenci Yurdu Açıldı

Yeni Öğrenci Yurdu Açıldı

Hayırsever bağışlarla Çeşme Turizm Fakültesi'nde öğrenci yurdunun açılışı yapıldı.

19.11.2024 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi kampüsünde, hayırsever Shipley- Altındağ ailesinin bağışıyla yaptırılan öğrenci yurdunun açılışı gerçekleştirildi.

Fakültede öğrenim gören öğrencilerin barınma sorununu çözen Shipley-Altındağ Öğrenci Yurdu'nun açılış törenine Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, EÜ üst yönetimi ve senato üyeleri, ilçe protokolü ve hayırsever Shipley-Altındağ ailesi katıldı.

Rektör Prof. Dr. Budak, yaptığı konuşmada 2019'da Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu'nun fakülteye dönüştürülmesiyle üniversite olarak önemli miktarda kaynak aktarımı yaptıklarını söyledi.

Shipley-Altındağ ailesi tarafından geçen yıl 700 bin dolar bağışla Gastronomi Akademisi'nin açılışını yaptıklarını aktaran Budak, aynı hayırseverlerin 1 milyon 400 bin dolar daha bağış yaparak öğrenci yurdunu açılmasına vesile olduğunu kaydetti.

İki katlı ve iki bloktan oluşan yurdun 108 kişi kapasiteli olduğunu ifade eden Budak, şunları söyledi:

"Odalar iki kişilik olarak hazırlandı. Odaların içinde baza, buzdolabı, tuvalet ve banyonun yanı sıra her öğrenci için ayrı çalışma masası ve özel dolaplar bulunuyor. Ayrıca bağışçı ailemiz tarafından yurt binası ile eş zamanlı olarak sosyal ve sportif alanlarında yenileme çalışması da yapıldı."

Çeşme Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin de Türkiye'nin bacasız sanayisi turizme katkı sağlamaya, sektöre nitelikli insan gücünü yetiştirmeye ve Çeşme'yi gastronominin merkezi yapmak için çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

Kaynak: AA

Ege Üniversitesi, Yerel Haberler, Gastronomi, Altındağ, Turizm, Eğitim, Güncel, Çeşme, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Öğrenci Yurdu Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:47 Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı
17:39 Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı
16:00 Selahattin Demirtaş’tan Bahçeli’ye ’’Öcalan’’ mesajı: İlk önce beni serbest bırakın Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye ''Öcalan'' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın
15:13 Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün Fırat Sarı’nın hemşiresinden ilk itiraf geldi Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi
04:16 Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü
03:02 Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Hizbullah’a karşı operasyonlarımız sürecek Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Hizbullah'a karşı operasyonlarımız sürecek
01:38 G20 Zirvesi’nde samimi görüntüler G20 Zirvesi'nde samimi görüntüler
23:49 İşte Ağıralioğlu’nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir İşte Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir
23:36 Hizbullah’tan Tel Aviv’e füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var Hizbullah'tan Tel Aviv'e füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var
23:22 Emirgan Sahili’nde yarı çıplak vatandaş şoku Emirgan Sahili'nde yarı çıplak vatandaş şoku
23:19 Fenerbahçe’nin Cristian Medina transferi yattı Fenerbahçe'nin Cristian Medina transferi yattı
23:15 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 18:16:16. #1.11#
SON DAKİKA: Yeni Öğrenci Yurdu Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.