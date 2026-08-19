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Yeni Parti Kongre Takvimi ve Üyelik Süreci

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Yeni Parti, 22 Ağustos 2026'da kongreye başlayacak, 26 Ağustos'ta üye çizelgeleri askıya çıkacak.

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "22 Ağustos 2026 Cumartesi itibarıyla kongre takviminin başlaması ve takvim ilanı yapılacak. 26 Ağustos'ta üye çizelgelerinin ilçe başkanlıklarında askıya çıkarılması ve itiraz süresi başlayacak. Yeni dönemde üye olmayı düşünenler yani 26 Ağustos'a kadar üye olanlar kongre süreçlerinde oy kullanabilecekler" dedi.

Yeni Parti İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emre, partisinin Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanmasına ilişkin, "Milletvekilimizin yoğun bakımdan çıkmasını bekliyoruz. Şüphesiz ki ülkemizin içinde bulunduğu şiddet ortamı her yerde kendisini göstermektedir. TBMM'ye mensup bir milletvekilinin böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalması üzüntü vericidir. Gerek TBMM Başkanının gerekse de tüm siyasi partilerin bu konuda ortaklaşması Meclis adına sevindirici bir gelişmedir. Sorumluların yakalandığı bilgisini aldık. En kısa sürede hak ettiği cezanın verilmesini istiyoruz. Bunun da takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

'ANKETLERDE BİRİNCİYİZ'

Zeynel Emre, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik 'yolsuzluk' davası kapsamında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile ilgili süren dava ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ifadeleri hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Emre, "En çarpıcı gördüğümüz hususlardan birisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek'in soruşturma usulü ve konusu. Adamı tutukladılar ve o kaç defa avukatlarıyla beyanda bulundu; 'Ben kimseye iftira atmam, kötü konuşmam' dedi. Birden fazla kez bu beyanlarda bulundu. Yetmedi oğlunu, gelinini tutukladılar, ailenin mahrem görüntülerini yayınladılar. Tüm bunlar karşısında Muhittin Böcek'ten, Genel Başkanımız aleyhinde ifade almaya çalıştılar. Birinci ifadeyi aldılar; tutarsız çıktı. İkincisini, üçüncüsünü ve şimdi dördüncüsü aldılar. Cezaevinde bir şüphelinin ya da davası süren bir kişinin sürekli ifadeye çağrılması görülmüş bir şey değildir. Bütün bunlar hukuk düzeninden çıktığımızı ve ülkemizin her geçen gün karanlığa doğru gittiğinin göstergesidir. Bütün bunların sebebi bizim milletin desteğiyle birinci parti olma özelliğimizi her türlü kumpasa karşı korumamızdır. Tüm bu olanlar yaşandı, yetmedi ve bu kez de butlanla karşılaştık. Yeni Parti'yi millet kurdu, destekledi ve ilk anketlerde yine birinciyiz ve saldırılarla yine karşı karşıyayız" diye konuştu.

'27 EKİM SONRASINDA KURULTAYIMIZIN YAPILIŞ TARİHİNİ BELİRLEYECEĞİZ'

Zeynel Emre, partisinin kongre takvimine ilişkin de şu açıklamalarda bulundu:

"22 Ağustos 2026 Cumartesi itibarıyla kongre takviminin başlaması ve takvim ilanı yapılacak. 26 Ağustos tarihinde üye çizelgelerinin ilçe başkanlıklarında askıya çıkarılması ve itiraz süresi başlayacak. Yeni dönemde üye olmayı düşünenler yani 26 Ağustos tarihine kadar üye olanlar kongre süreçlerinde oy kullanabilecekler. Yeni Parti'de yeni bir uygulamayı da hayata geçiriyoruz. Yıllardır seçmenlerimizin ve partililerin istediği bir şekilde; il, ilçe başkanları ve genel başkanları, Parti Meclisi'nin seçeceği bir temayül ya da aday yoklamasını belirlenen bir tarihte gerçekleştireceğiz ve üyelerin oylarıyla belirlenecek. Orada planladığımız ilçe başkanlıkları seçimleri için başlangıç tarihini 12 Eylül olarak düşünüyoruz. İl başkanlığı seçimleri tarihini ise 18 Ekim olarak değerlendiriyoruz. Tüm bu seçimler bitmesinden sonra yani il başkanlığı seçimlerinin bitiş tarihi olan 27 Ekim sonrasında Parti Meclisi'ni toplayacağız ve ilk büyük genel kurulumuzu ve kurultayımızın yapılış tarihini belirleyeceğiz."

Kaynak: DHA

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