Yeni Parti Milletle Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeni Parti Milletle Kuruldu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özgür Özel, Yeni Parti'nin kuruluşunu ve bütçesini milletin belirlediğini vurguladı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Siyaset tarihinde kuruluşunu, ismini ve bütçesini milletin belirlediği bir başka parti yoktur. Millet istedi, Yeni Parti kuruldu. Millet, emekli maaşından, kumbarasından, yastığın altından, kefen parasından yolladı. Yeni Parti'nin bütçesi bu oldu. Bizim gücümüz, milletten, milletin sevgisinden, umudundan geliyor." dedi.

Özel, İstanbul'da düzenlenen programda, beraberindeki partililerle Beylikdüzü Belediyesi'nden Yaşam Vadisi'ne kadar yürüdü.

Buradaki 6 Mayıs Sahnesi'nde konuşma yapan Özel, bugün 19 Mart'ın üzerinden 500 gün geçtiğini belirtti.

Milletin, Türkiye'nin ayakta olduğunu ve zor günlerin eninde sonunda biteceğini dile getiren Özel, haksızlıklara uğrayan ama yılmayan, durmayan, teslim olmayan ve milletle birlikte sokak sokak büyüyen bir hikayeleri olduğunu, birbirlerine güvendiklerini, kumpasın, iftiranın karşısında sonuna kadar direndiklerini söyledi.

Özgür Özel, "Ekrem Başkan'ın Beylikdüzü'nden ayrılırken gözü arkada kalmadı. Beylikdüzü'nü geçmişte birlikte çalıştığı birine, Beylikdüzü'nün her metrekaresinde emeği olan birine, can yoldaşı Mehmet Murat Çalık kardeşine emanet ederek gitti. Mehmet Murat Çalık da kendisine duyulan güveni, partisinin adaylaştırmasını, iki seçim üst üste yüzde 50'nin üzerinde oy alarak görevini nasıl iyi yaptığını ve bu kente ne kadar iyi hizmet ettiğini dosta, düşmana gösterdi." diye konuştu.

Son seçimlerde, 47 yıl sonunda CHP'yi birinci parti yaptıklarını söyleyen Özel, "O gün, 31 Mart gecesi İstanbul'da, bu güzel şehirde tam 26 belediye kazandık. Bunda doğru adayların, iyi adayların, büyük mücadelenin, Ekrem Başkan'ın ekibinin ve şimdi Yeni Partinin kurucusu olan o günün İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve bütün örgütümüzün emeği vardır." dedi.

Özgür Özel, 22 il gezdiğini ve kendisine söyleneni yaptığını, partisi için mücadele ettiğini, tüm yollar tükenince de yeni bir yol açmak için yola çıktıklarını ifade etti.

Artık emeklilerin, emekçilerin, çiftçilerin, kadınların, memurların ve engellilerin Yeni Partisi olduklarını vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Yeni Partisinin yolu açık olsun. Büyük bir memnuniyetle, kıvançla ifade etmek isterim ki siyaset tarihinde kuruluşunu, ismini ve bütçesini milletin belirlediği bir başka parti yoktur. Millet istedi, Yeni Parti kuruldu. Millet adını böyle söyledi, adı Yeni Parti oldu. Millet, emekli maaşından, kumbarasından, yastığın altından, kefen parasından yolladı. Yeni Parti'nin bütçesi bu oldu. Bizim gücümüz, milletten, milletin sevgisinden, umudundan geliyor."

Kaynak: AA

Özgür Özel, Partiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Parti Milletle Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muğla’daki Orman Yangını Hava Görüntüsüyle İfadeler Muğla'daki Orman Yangını Hava Görüntüsüyle İfadeler
Beykoz’da feci kaza: 7 kişi yaralandı Beykoz’da feci kaza: 7 kişi yaralandı
Fas’tan İspanya’nın yönetimindeki Sebte kentine geçen göçmenler yaşadıklarını anlattı Fas'tan İspanya'nın yönetimindeki Sebte kentine geçen göçmenler yaşadıklarını anlattı
Bursa’da ev yangını: Oğlunun ölüm haberini alan babanın feryadı yürek dağladı Bursa’da ev yangını: Oğlunun ölüm haberini alan babanın feryadı yürek dağladı
A101’in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA’yı resmen satın aldı A101'in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA'yı resmen satın aldı
Altay’a kayyum atanıyor Altay’a kayyum atanıyor

00:15
Seyyar satıcıdan çocuğunun yanında anneye tepki çeken sözler: Bir tane alıp bir de ambalaj istiyorsun
Seyyar satıcıdan çocuğunun yanında anneye tepki çeken sözler: Bir tane alıp bir de ambalaj istiyorsun
23:57
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Dönemin Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Dönemin Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan tutuklandı
22:52
İsrail ordusu, İran’a yönelik olası ABD saldırıları öncesi yüksek alarm durumuna geçti
İsrail ordusu, İran'a yönelik olası ABD saldırıları öncesi yüksek alarm durumuna geçti
22:30
Fenerbahçe’de büyük sevinç: Kante geri döndü
Fenerbahçe'de büyük sevinç: Kante geri döndü
21:47
Özgür Özel’den AK Parti’ye geçen üç belediye başkanı için tek cümlelik yorum: Onları geride bıraktık
Özgür Özel’den AK Parti’ye geçen üç belediye başkanı için tek cümlelik yorum: Onları geride bıraktık
20:33
Canan Kaftancıoğlu’ndan Eren Ali Bingöl’e zehir zemberek sözler
Canan Kaftancıoğlu'ndan Eren Ali Bingöl'e zehir zemberek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2026 01:26:07. #7.12#
SON DAKİKA: Yeni Parti Milletle Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.