Yeni Parti YDK Toplantısı Gerçekleşti

Yeni Parti Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) ilk toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirildi.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, toplantının açılışını Genel Başkan Özel yaptı.

Toplantıda, YDK Başkanlığına Bülent Yücetürk, Başkan Yardımcılığına Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Kurul Sekreterliğine ise Gülsemin Kaya seçildi.