YENİ Partili Tüzün, Seçer ve ilçe belediye başkanlarının tutuklanmasını eleştirdi - Son Dakika
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YENİ Partili Tüzün, Seçer ve ilçe belediye başkanlarının tutuklanmasını eleştirdi

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YENİ Partili Tüzün, Seçer ve ilçe belediye başkanlarının tutuklanmasını eleştirdi
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YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve ilçe belediye başkanlarının tutuklanmasına tepki gösterdi. Tüzün, iktidarın seçilmiş belediye yöneticilerini hukuksuzca hedef haline getirdiğini söyledi.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile ilçe belediye başkanlarının tutuklanmasına ilişkin "Sandıkta milletin verdiği kararı kabullenmeyen iktidar, bir kez daha seçilmiş belediye yöneticilerini hukuksuzca hedef haline getirmiştir" dedi.

YENİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve ilçe belediye başkanlarının tutuklanmasına tepki gösterdi. Tüzün, şunları kaydetti:

"Sandıkta milletin verdiği kararı kabullenmeyen iktidar, bir kez daha seçilmiş belediye yöneticilerini hukuksuzca hedef haline getirmiştir. Mersin'de Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanımız Ahmet Serkan Tuncer; İstanbul'da Eyüpsultan Belediye Başkanımız Mithat Bülent Özmen ve Ataşehir Belediye Başkanvekilimiz Murat Güneş tutuklandı. Eyüpsultan'da yıllar sonra sandıkta değişen yönetim, Mersin'de milletin güçlü desteğiyle kazanılan belediyeler, Ataşehir'de ise halkın iradesi bugün yargı süreçlerinin gölgesinde. Bu isimleri özellikle tek tek yazıyoruz. Çünkü her birinin arkasında sandığa gidip iradesini ortaya koyan vatandaşlarımız var. Milletin verdiği yetkiyi yok sayamaz, sandıkta alamadığınızı başka yollarla elde edemezsiniz. Bugün yaşananları millet görüyor, unutmuyor. Son söz de, hesap günü de sandıktadır."

Kaynak: ANKA
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