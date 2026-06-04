Yeniçağa'da Öğrenme Haftası Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Yeniçağa'da Öğrenme Haftası Sergisi Açıldı

04.06.2026 14:05
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Yeniçağa'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında sergi açıldı, öğrenciler çevre etkinliği düzenledi.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapmasında sergi açıldı.

Yeniçağa Belediye Düğün Salonu'nda açılan sergide, Halk Eğitim Merkezi kurslarında yıl boyunca el emeğiyle üretilen ürünler izlenime sunuldu.

Yıl boyunca kurslara giden 1353 kursiyerin eserlerinin yer aldığı serginin açılışı İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Turan, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü İdris Keleş ve daire amirlerince yapıldı.

Açılışın ardından sergide yer alan ürünler katılımcılar tarafından incelendi.

Anaokulu öğrencilerinden çevre etkinliği

Yeniçağa Nene Hatun Anaokulu'nda 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan öğrenciler, anneleriyle kuş evleri boyayarak hem çevre bilincine hem de 2025 Aile Yılı temasına dikkati çekti.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Turan'ın da katıldığı etkinlikte öğrencilerin çevreye karşı duyarlılıklarının geliştirilmesi ve aileleriyle kaliteli zaman geçirmeleri hedeflendi.

Ortaya çıkan çalışmalar, çocukların yaratıcılıklarını sergilemelerine imkan tanıdı.

Etkinlik sonunda boyanan kuş evlerinin öğrenciler tarafından bahçelerindeki ağaçlara asılacağı belirtildi.

Kaynak: AA

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