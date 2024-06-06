Yeniçağa HEM Kursiyerlerinin Ürünleri Sergide - Son Dakika
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Yeniçağa HEM Kursiyerlerinin Ürünleri Sergide

Yeniçağa HEM Kursiyerlerinin Ürünleri Sergide

Yeniçağa Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından yıl boyunca açılan 75 kursa katılan 1634 kursiyerin el sanatları ve giyim alanında yaptığı ürünler, belediyenin düğün salonunda açılan sergide sergilendi. Sergiye Gerede Kaymakamı ve Yeniçağa Kaymakam Vekili Fatih Kaya, Belediye Başkanı Recayi Çağlar, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Sergi, iki gün boyunca ziyarete açık olacak.

06.06.2024 12:48
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Yeniçağa Halk Eğitimi Merkezi (HEM) kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı ürünler sergide beğeniye sunuldu.

Yeniçağa HEM tarafından yıl boyunca açılan 75 kursa 1634 kursiyer katıldı.

Kursiyerlerin el sanatları ve giyim alanında yaptığı ürünler, belediyenin düğün salonunda açılan sergide beğeniye sunuldu.

Açılışa, Gerede Kaymakamı ve Yeniçağa Kaymakam Vekili Fatih Kaya, Belediye Başkanı Recayi Çağlar, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Sergi, iki gün boyunca ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeniçağa HEM Kursiyerlerinin Ürünleri Sergide - Son Dakika

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