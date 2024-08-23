Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç: Gazze'ye ölüm kusturan Siyonistler için dünyanın sonu gelmiş olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç: Gazze'ye ölüm kusturan Siyonistler için dünyanın sonu gelmiş olacak

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç: Gazze\'ye ölüm kusturan Siyonistler için dünyanın sonu gelmiş olacak

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıç, Gazze'deki soykırım ve cinayetler karşısında Türkiye'nin tek ses olduğunu belirtirken, insanları açlığa mahkum eden kapitalistlerin de dünyanın sonunun geldiğini söyledi.

23.08.2024 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Ne zaman tek yürek halinde hareket edebilirsek o zaman Gazze'ye ölüm kusturan Siyonistler için dünyanın sonu gelmiş olacak." dedi.

Partisinin Hakkari İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Kılıç, Yeniden Refah Partisi ile hedeflerinin bölge insanını yaşadığı yerde iş ve aşla buluşturmak olduğunu söyledi.

Hakkari'nin sütü, balı ve suyuyla öne çıktığını belirten Kılıç, Hakkari'de herkese Yeniden Refah Partisi'ni anlatmakla mükellef olduklarını ifade etti.

Kılıç, partilerinin çözüm önerilerini, Hakkari için, Türkiye için güzel düşüncelerini anlatacaklarını dile getirdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Kılıç, şunları kaydetti:

"Ne zaman tek yürek halinde hareket edebilirsek o zaman Gazze'ye ölüm kusturan siyonistler için dünyanın sonu gelmiş olacak. İnsanları açlığa mahkum eden kapitalistler için de dünyanın sonu gelmiş olacak. Bugün Gazze'de yaşanan soykırım ve cinayetler karşısında Türkiye'den başka sesi çıkan devlet yok. Daha güçlü olmamız, daha çok gayret etmemiz lazım."

Kaynak: AA

Suat Kılıç, Türkiye, hakkari, Mahkum, Mahkum, İsrail, Gazze, Refah, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç: Gazze'ye ölüm kusturan Siyonistler için dünyanın sonu gelmiş olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:54 SPK’dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in “istifa“ iddiasına inceleme SPK'dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "istifa" iddiasına inceleme
00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 01:42:03. #1.11#
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç: Gazze'ye ölüm kusturan Siyonistler için dünyanın sonu gelmiş olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement