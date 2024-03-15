Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: 'Anket firmaları yüzde 20'nin üzerinde oy alacağımızı gösteriyor' - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: 'Anket firmaları yüzde 20'nin üzerinde oy alacağımızı gösteriyor'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: \'Anket firmaları yüzde 20\'nin üzerinde oy alacağımızı gösteriyor\'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'da düzenlenen bir iftar programında yaptığı konuşmada, anket firmalarının partisinin oy oranının artacağı konusunda hemfikir olduğunu belirtti. Erbakan, partinin üye sayısının da son 6 ayda 260 binden 474 bine çıktığını ve seçimlerde Türkiye'nin en büyük 3. üye sayısına sahip parti olarak yer alacaklarını ifade etti. Ayrıca, Erbakan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mehmet Altınöz, seçimlerde iddialı olduklarını ve İstanbul'u kazanacaklarını söyledi.

15.03.2024 22:49  Güncelleme: 22:52
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Geçen seçimde bizi 'diğer'lerinin arasında gösterip yüzde 1 bile vermeyen anket firmaları bu seçimde yüzde 7-8 gösterdiğine göre yüzde 20'nin üzerinde oy alacağız." dedi.

Partisinin Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Büyük İstanbul İftar Programı'nda konuşan Erbakan, partinin yükselişinin artık herkes tarafından görüldüğünü, İstanbul'da 1 Nisan itibarıyla ahlaklı belediyecilik hizmetlerini başlatacaklarını söyledi.

Anket firmalarının partisinin oyunun artacağı konusunda hemfikir olduğunu belirten Erbakan, "Geçen seçimde bizi 'diğer'lerinin arasında gösterip yüzde 1 bile vermeyen anket firmaları bu seçimde yüzde 7-8 gösterdiğine göre yüzde 20'nin üzerinde oy alacağız." ifadesini kullandı.

Parti üye sayılarında da yükselişi gördüklerini anlatan Erbakan, son 6 ayda 260 binden 474 bin üye sayısına çıktıklarını dile getirdi.

Erbakan, "Bugün yarın 480 bin üye sayısı olan MHP ve 500 bin üyesi olan İYİ Partiyi de geride bırakacağız. Seçimlere Türkiye'nin en büyük 3. üye sayısına sahip partisi olarak gireceğiz. Seçimlerin ardından 1 milyon hedefine ulaşacağız." diye konuştu.

Milletin rantçı belediyecilik anlayışından bıkıp usandığını ifade eden Erbakan, "Milletimiz çözümü Yeniden Refah Partisinde arıyor. Çünkü milletimiz 1980'de başlayan milli görüş belediyeciliğinin ne anlama geldiğini biliyor. Samimi, ahlaklı, dürüst, sözünün eri, adil belediyeciliğin Yeniden Refah'la iş başına geleceğini biliyor." dedi.

Erbakan, 2028'de iktidara gelmeleri durumunda dış politika ve ekonomideki sorunların üstesinden geleceklerini belirterek şöyle devam etti:

"Referanslarımız var, geçmişimiz ortada. Yine gelecek ve bu aziz milletin yüzünü milli görüşle güldüreceğiz. Öncelikle 1 Nisan itibarıyla ahlaklı belediyecilik dönemini başlatıyoruz. 1 Nisan'dan itibaren makam ve rakam için değil Allah rızası için çalışan kadrolar iş başına gelecek. 94 ruhunu, milli görüş belediyeciliğini yeniden hayata geçireceğiz. Şimdi yeniden belediyelerde destan yazma zamanı."

Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mehmet Altınöz ise Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduklarını söyledi.

Seçimlerde iddialı olduklarını dile getiren Altınöz, "İnşallah bu hızlı büyümeyle birlikte 31 Mart akşamı başta İstanbul olmak üzere 39 ilçemizde, büyükşehirde gece gündüz çalışacağız ve İstanbul'u kazanacağız." şeklinde konuştu.

İftar programına partinin ilçe belediye başkan adayları, STK temsilcileri ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: 'Anket firmaları yüzde 20'nin üzerinde oy alacağımızı gösteriyor' - Son Dakika

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