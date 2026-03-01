Yeniden Refah Partisi Kastamonu Ziyareti - Son Dakika
Yeniden Refah Partisi Kastamonu Ziyareti

Yeniden Refah Partisi Kastamonu Ziyareti
01.03.2026 21:51
Nurettin Gül, Kastamonu'da Necmettin Erbakan'ı anlattı ve Orta Doğu'ya dair endişelerini paylaştı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Gül, partisinin Kastamonu teşkilatını ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi Kastamonu İl Başkanlığını ziyaret eden Gül, burada yaptığı konuşmada, her geçen yıl Necmettin Erbakan'ın daha iyi anlaşıldığını söyledi.

Herkesin Necmettin Erbakan'ı düne göre daha iyi tanıdığını ifade eden Gül, "Erbakan hocamızın 30-40 yıl önce söylediği ne varsa her birini sanki görmüşçesine, sanki yaşamışçasına, sanki izlemiş olduğu bir filmi teşkilatlarımıza, vatandaşlarımıza aktarır gibi Erbakan hocamızın konuşmalarını dinledik, izledik. Ama bugün gelinen noktada izlemiş olduğumuz, Erbakan hocamızın bizlere anlatmış olduğu, önümüzdeki süreçte yaşanacak sıkıntılara dair anlatmış olduğu mesele varsa, maalesef hiçbir önlem almadığımızı, sonuçta 'Erbakan hocamız haklıymış' demekten öteye gidemediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz." diye konuştu.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili konuşan Gül, şunları söyledi:

"Dün yapılan saldırılarla, daha masa başında anlaşma müzakereleri devam ederken Amerika ve İsrail'in yapmış olduğu saldırılarla İran Devlet Başkanı Hamaney'in şehadet haberini almış olduk. Rabbim şehadetini kabul etsin." dedi."

İran'ın sahipsiz olduğunu anlatan Gül, " Orta Doğu'nun ne hale geldiğini görüyorsunuz. Onun için biz yıllarca D-8 İslam Birliği dedik. D-60 teşkilatının kurulması lazım dedik. Bugün D-8 olmadığı için İslam ülkelerinin başına bombalar yağıyor. Ama bütün Müslümanlar suskun bir şekilde bunu izliyor. Sadece kınama metinleri ile günü geçiştiriyor. İsrail'e karşı, Amerika'ya karşı, bu haydutlara, bu zalimlere karşı anladığı dilden konuşmak zorundayız. Başka çaresi yok." ifadelerini kullandı.

Programa, Yeniden Refah Partisi Kastamonu İl Başkanı Akif Güzel ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

