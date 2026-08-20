Yeniden Refah'tan Güvenpark'taki gazilere destek: 'Barikat değil masa kuralım' - Son Dakika
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Yeniden Refah'tan Güvenpark'taki gazilere destek: 'Barikat değil masa kuralım'

Yeniden Refah\'tan Güvenpark\'taki gazilere destek: \'Barikat değil masa kuralım\'
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Erduran, Güvenpark'ta eylem yapan er şehit yakınları ve gazilere yönelik müdahaleye tepki göstererek, gazilerin haklarının devletin vefa borcu olduğunu, seslerine kulak verilmesi ve barikat yerine masa kurulması gerektiğini söyledi.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Erduran, Güvenpark'ta eylem yapan er şehit yakınları ve gazilere yönelik müdahaleye tepki göstererek, "Gazilerimizin sesini kısmak yerine, seslerine kulak verelim" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Engelli Vatandaşlar Başkanı ve Güneydoğu Gazisi Cengiz Erduran, Ankara Güvenpark'ta haklarını ve taleplerini duyurmak amacıyla eylem yapan er ve erbaş statüsündeki gazilere yönelik müdahaleye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gazilerin lütuf değil, haklarını, adaleti ve devletin vefasını istediğini belirten Erduran, "Bu insanların karşısına barikat değil, çözüm iradesi konulmalıdır" ifadesini kullandı.

Bir Güneydoğu gazisi olarak, gazilerin yaşadığı sorunları ve hak mücadelesini yakından bildiğini belirten Erduran, Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen gazilerin ortak talebinin, eşitlik ve adalet olduğunu vurguladı.

Cengiz Erduran, "Biz vatan savunmasında omuz omuza mücadele ettik. Merminin karşısında rütbe sormadık, statü sormadık. Aynı bayrak için, aynı millet için, aynı devlet için mücadele ettik. O halde hak söz konusu olduğunda neden ayrım yapılsın? Gazilerimizin hakkı, devletin vefa borcudur" değerlendirmesini yaptı.

"GAZİLERİMİZİN KARŞISINA BARİKAT KOYMAK YERİNE BİR MASA KURALIM"

Gaziler arasında rütbe, statü veya görev şekli üzerinden ortaya çıkan hak farklılıklarının sona erdirilmesi gerektiğini, yıllardır devam eden mağduriyetlerin parçalı düzenlemelerle çözülemeyeceğini aktaran Erduran, "Gazilerimizin sorunlarını bir kanun maddesiyle, bir yönetmelikle veya geçici bir düzenlemeyle geçiştirmek doğru değildir. Sağlıktan sosyal güvenliğe, ekonomik desteklerden istihdama kadar bütün hakları kapsayan, adil ve kalıcı bir düzenlemeye ihtiyaç vardır" ifadelerini kullandı.

Erduran, Güvenpark'taki eylemin yalnızca bir grup gazinin talebi olarak görülmemesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu mesele gazilerimizin şahsi meselesi değildir. Bu mesele devletin vefa, adalet ve sosyal devlet anlayışının bir sınavıdır. Gazilerimizin sesini kısmak yerine, seslerine kulak verelim. Karşılarına barikat koymak yerine bir masa kuralım, oturalım ve sorunları birlikte çözelim. Devletimizin gücü, hakkını arayan vatandaşını susturmasında değil; onun mağduriyetini gidermesinde ortaya çıkar."

Yeniden Refah Partisi olarak şehit aileleri ve gazilerin haklı taleplerinin takipçisi olacaklarını belirten Erduran, bütüncül bir "Vefa Yasası" anlayışıyla mevcut hak farklılıklarının giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yeniden Refah'tan Güvenpark'taki gazilere destek: 'Barikat değil masa kuralım' - Son Dakika

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