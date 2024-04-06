Yeniden Refah Partisi\'nden Sivrice Belediye Başkanı Seçilen Ebubekir Irmak Göreve Başladı

Yeniden Refah Partisi'nden Sivrice Belediye Başkanı seçilen Ebubekir Irmak, mazbatasını alarak görevine başladı.
Hükümet Konağındaki İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alan Irmak, daha sonra Sivrice Belediyesi'ne geçti.
Burada konuşan Irmak, daha güzel yarınlara ulaşmak için hizmet yürüteceklerini belirtti.
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Çayırova Belediyesi, Türkiye Basketbol Ligi'nin 32. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Takımın hedefi mutlak galibiyet.
Turhal Mimar Sinan Ortaokulu Hentbol Takımı, Aksaray'da düzenlenen Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda birinci oldu. Yarı finalde Rize Fatih Ortaokulu'nu mağlup eden takım, finalde Zonguldak temsilcisi Kozlu Ortaokulu'nu da yenerek Türkiye şampiyonluğunu kazandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde binlerce şantiye ve 300 bin konutun yapımının devam ettiğini açıkladı. Özhaseki, geçtiğimiz yıl yaşanan depremlerin ardından 18 milyon insanın etkilendiğini ve büyük bir hasarın meydana geldiğini belirtti. Bakanlık olarak bölgede çalışmaların sürdüğünü ve evlerin tamir edildiğini, yeni konutlar inşa edildiğini ifade eden Özhaseki, depremzede kardeşlerin yuvalarına oturana kadar hizmete devam edeceklerini söyledi.
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