Suat Kılıç: Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü'nün Lideri Tutuksuz Yargılanırken Belediye Başkanlarının Tutuklu Yargılanması Yanlıştır

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Sözcüsü Suat Kılıç, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında verilen tahliye kararını olumlu bulduğunu belirterek, seçilmiş belediye başkanlarının tutuksuz yargılanması gerektiğini ifade etti.

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkındaki tahliye kararını olumlu buluyorum. Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü'nün lideri tutuksuz yargılanırken belediye başkanlarının tutuklu yargılanması yanlıştır. Başta kronik sağlık problemi olanlar olmak üzere seçilmiş başkanlar tutuksuz yargılanmalıdır." ifadesini kullandı.