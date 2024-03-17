Yenikapı\'da Nevruz Kutlaması Yapıldı

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda nevruz kutlaması yapıldı.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen program için etkinlik alanına giriş yolları araç trafiğine kapatıldı.
Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı etkinlik alanına katılımcılar, güvenlik noktalarından geçerek girdi. Bu sırada polise zorluk çıkaran kişi gözaltına alındı.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, etkinlikte yaptığı konuşmada, alanda toplananların nevruzunu kutladı.
Bakırhan, 31 Mart'taki yerel seçimlerde nevruz coşkusuyla hareket edeceklerini belirterek, "İnşallah İstanbul'un her yerinde irademiz yönetimlere yansıyacaktır. Sandıklara sahip çıkacağız. Önümüzdeki 31 Mart'ta ağacı gördüğünüzde altına mührü basacaksınız. Bizi DEM Parti'nin ağacı ilgilendiriyor. Gerisi boş, fasa fiso." dedi.
DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş da seçimde kendi partilerine oy vereceklerini dile getirdi.
Parti etrafında kenetleneceklerini her fırsatta söylediklerine dikkati çeken Beştaş, "Bizim bir ağacımız var. O ağacın etrafında hepimiz kenetleniyoruz. Diyoruz ki: 'Ne size, ne onlara, oyumuzu kendimize, mücadelemizi kendimize...' Biz başaracağız, mutlaka kazanacağız." diye konuştu.
Eski HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni de İstanbul'u kendilerinin yöneteceğini iddia etti.
Çepni, yürütülen tartışmalara kulaklarını tıkadıklarını belirterek, "Kendimize bakıyoruz, kendi yolumuzu inşa edeceğiz. DEM Parti, bulunduğu her yerde en güçlü başarıyı elde edecek." ifadelerini kullandı.
Müzik eşliğinde halayların çekildiği, çeşitli konserlerin düzenlendiği, ateşlerin yakıldığı etkinlikte terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş lehine sloganlar atıldı.
Etkinliğin ardından katılımcıların dağıldığı sırada polise mukavemet gösteren bazı kişiler gözaltına alındı.
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