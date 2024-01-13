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Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti - Son Dakika
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Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti

Yenikapı Metro İstasyonu'nda 22 yaşındaki İspanyol Eduardo Gracia raylara atlayarak intihar etti. Olay sonucunda metro istasyonu bir süreliğine kapatıldı.

Yenikapı Metro İstasyonu\'nda İspanyol bir genç intihar etti
13.01.2024 - 12:53,  Güncelleme: 12:55
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YENİKAPI Metro İstasyonu'nda 22 yaşındaki İspanyol Eduardo Gracia raylara atlayarak intihar etti.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Yenikapı Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İspanya vatandaşı Eduardo Gracia metro geldiği sırada raylara atlayadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Eduardo Gracia'nın hayatını kaybettiği belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken Gracia'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay nedeniyle Yenikapı Metro İstasyonu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapatılarak, seferler Vezneciler- Hacıosman istasyonları arasında yapıldı. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından seferler normale döndü.

Kaynak: DHA
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