Yeniköy'de Suyun İçinde Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
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Yeniköy'de Suyun İçinde Tekne Kurtarıldı

Yeniköy önlerinde su alan tekne, 2 kişiyle birlikte güvenle kurtarıldı.

04.11.2024 23:47
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Yeniköy önlerinde su alan ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yeniköy önlerinde su alan ve içerisinde 2 kişi bulunan teknenin, KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) ???????botunca yedeklenerek İstinye'ye emniyetle yanaştırıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Acil Durum, Güvenlik, İstinye, Yeniköy, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeniköy'de Suyun İçinde Tekne Kurtarıldı - Son Dakika

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