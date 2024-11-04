Yeniköy'de Suyun İçinde Tekne Kurtarıldı

Yeniköy önlerinde su alan ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yeniköy önlerinde su alan ve içerisinde 2 kişi bulunan teknenin, KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) ???????botunca yedeklenerek İstinye'ye emniyetle yanaştırıldığı bildirildi.
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