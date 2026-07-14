Kadircan GÜLER-Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ANKARA, - ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde tahta paletlerin depolandığı alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Mahallesi'nde bulunan tahta paletlerin depolandığı otluk alanda çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Yenimahalle'de Palet Deposu Yangını - Son Dakika
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