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Yerli otomobil TOGG, Siverek'te öğrencilere tanıtıldı - Son Dakika
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Yerli otomobil TOGG, Siverek'te öğrencilere tanıtıldı

Yerli otomobil TOGG, Siverek'te öğrencilere tanıtıldı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğrencilere yerli otomobil TOGG tanıtıldı.

Yerli otomobil TOGG, Siverek\'te öğrencilere tanıtıldı
28.12.2023 - 20:21,
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Yerli otomobil TOGG, Siverek'te öğrencilere tanıtıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğrencilere yerli otomobil TOGG tanıtıldı.

Siverek Eyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezi tarafından, Şehit Cuma İbiş Ortaokulu bahçesine getirilen Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG öğrencilere tanıtıldı. Öğrenciler, yakından inceleme fırsatı buldukları otomobil ile ilgili yetkililerden bilgi aldı, araca binerek, fotoğraf çektirdi.

Eyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezi Gençlik koçu Davut Kaya, öğrencilere yerli malı haftasında ülkenin ürettiği yerli ve milli teknolojileri tanıtmak istediklerini ifade etti. Kaya, "Yerli malı haftasında sürekli zihinlerimizde tüketmeye yönelik, yeme içmeden ibaret olmadığını öğrencilerimize göstermek ve o algıyı kırmak istedik. Biz üreten bir toplum olabiliriz ve son yıllarda da bunu dünyaya gösterdik. Şuanda ülkemizin ürettiği İHA, SİHA ve TOGG gibi teknolojilerimizi dünyaya pazarlıyoruz" dedi.

Okul müdürü İbrahim Karakaş da, "Amacımız yerli malı haftasında öğrencilerimize yerli ve milli teknolojik araçlarımızı tanıtmak ve öğrencilerimize ülkemizin ürettiği İHA, SİHA ve TOGG aracımızı tanıtmak oldu. Böylelikle öğrencilerimizin de ileriye dönük hedef ve ufuklarını genişletmek istedik" diye konuştu.

Öğrencilerden Eylül Akatmış ise, "Ülkemiz böyle bir arabayı ürettiği için guru duyuyorum. Daha önce de TOGG arabamızı görmüştüm. Okulumuzda da bu milli aracımızı görmek beni son derece gururlandırdı. Ülkemle gurur duyuyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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