Yermuk Kampı\'nda Bayram Şenliği

15.03.2026 15:10
Şam'daki Yermuk Kampı'nda 150 çocuğa bayram sevincini ulaştırmak için etkinlik düzenlendi.

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Yermuk Kampı'nda savaştan etkilenen 150 çocuğa moral vermek amacıyla bayram şenliği düzenlendi.

Türkiye merkezli Yeryüzü Çocukları Derneği ile Human Movie Team'in düzenlediği etkinlik kapsamında erkek çocuklarının saçları tıraş edilirken, kız çocuklarının saçları örüldü. Çocuklar çeşitli oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirirken, kendilerine dağıtılan yeni bayramlık kıyafetleriyle bayram sevincini birlikte yaşadı.

Human Movie Team Başkanı Tülay Gökçimen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak Suriye savaşının ilk günlerinden bu yana savaş nedeniyle hakları ihlal edilen, istismara uğrayan ve kayıp durumundaki çocuklara yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Ramazan Bayramı öncesinde savaşın etkilediği çocuklara bayram sevincini erken ulaştırmayı amaçladıklarını belirten Gökçimen, Yermuk Kampı'nda düzenlenen etkinlikle çocukların bayram öncesi mutlu bir gün geçirmesini hedeflediklerini ifade etti.

Şenlik kapsamında 75 erkek çocuğun saçlarının tıraş edildiğini, 75 kız çocuğunun saçlarının örüldüğünü aktaran Gökçimen, toplam 150 çocuğa yeni bayramlık kıyafetler dağıtıldığını kaydetti.

Gökçimen, Türkiye'den gelen gönüllülerle birlikte, savaşın en savunmasız mağdurlarından olan yetim çocuklara bayram sevincini ulaştırmayı ve onların umut dolu bir geleceğe kavuşmalarına katkı sağlamayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

