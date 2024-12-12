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Yeryüzü Renkleri Sergisi Açıldı

Yeryüzü Renkleri Sergisi Açıldı

Yapı Kredi Bomontiada'da sürdürülebilirliği vurgulayan Yeryüzü Renkleri sergisi sanatseverlerle buluştu.

12.12.2024 18:17
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Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık tarafından hazırlanan "Yeryüzü Renkleri" sergisi Yapı Kredi Bomontiada'da sanatseverlerle buluştu.

Yapı Kredi Kültür Sanat'ta açılan "Yeryüzü Halleri" sergisiyle ortak bir tema oluşturmayı hedefleyen sergide, 27 eser beğeniye sunuldu.

Çiftçi ve tasarımcıların, doğadan ilham alarak ürettikleri çalışmalardan oluşan sergide, tarımsal atıklardan elde edilen boyar maddelerle yapılan boyamaların yanı sıra doğal mürekkeplerle tasarım sürecini anlatan eskizler de yer alıyor.

Dünya üzerinde ihtiyaç duyulan değişim için atılacak adımların birbiriyle bağlantısını ve etkisini göstermeyi amaçlayan sergi, sürdürülebilir adımlar atmanın önemini vurguluyor.

Proje kapsamında 150'den fazla atölye yapıldı

Serginin küratörü Birnur Temel Birtane, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanatseverlerin, 5 renk özelinde bir araya gelen 5 çiftçi ve 5 tasarımcının ortak üretimine şahitlik edeceğini dile getirdi.

Sürece odaklanan bir sergi olduğunu belirten Birtane, şunları aktardı:

"Objeleri, tasarımları, eskizleri görüyoruz ama boyar maddelerin, tasarımın oluşumunun çok daha kapsayıcı, hasat anına kadar geri giden, çiftçinin de tasarıma dahil olduğu bir sürece şahit oluyoruz. Disiplinler ve sektörler arası iş birliğinin dahil olduğu bir tasarım süreci görüyoruz. Bu da aslında kültür, sanat ve genel olarak üretimin sektörler arası ve bir arada yapılması gerektiğini, sürdürülebilir hareketin de bir arada ele alınması gerektiğini bize hatırlatıyor."

Birtane, projenin 2018'de başladığına işaret ederek, "İşin sosyal tasarım merkezi olarak Birleşmiş Milletler, STK'lar ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle Türkiye'yi gezerek 16 şehirde, 156 atölye yaptık. Gittiğimiz uzak köylerde, mahallelerde ve sınır ilçelerinde, küçük ölçekli çiftçiyi bulup, atık mahsulleriyle bu boyaları elde ettik. Okul dışı kalmış, hassas gruplara, engellilere bu boyar maddelerden elde edilmiş boyaları ulaştırdık. " diye konuştu.

"Umuyorum ki yıllar sonra örülmüş bir duvar görelim"

Projenin son adımının sergi olduğuna dikkati çeken Birtane, sözlerine şöyle devam etti:

"Sürdürülebilirlik ve doğal boyama alanında yapılması gerekenler arasında sadece bir kiremit diyebiliriz. Daha yapılması gereken çok şey var. Bu bizim için bir kayıt ve arşiv boşluğuna cevap veren bir çalışma. Mağara resimlerinden bugüne, doğal boya madde nasıl kullanılmış, kültürün, sanatın ve zanaatın hangi alanlarına sirayet etmiş, bunun bir araştırmasını, okumasını yapmaya çalıştık."

Birtane, bunun bir bayrak teslimi olduğunu söyleyerek, "Ömrümüzün yettiği kadarında üretip, araştırıp, sonrasında daha da üzerine koyulmasının bilincini kazandırmamız gerekiyor. Umuyorum ki yıllar sonra örülmüş bir duvar görelim." diye konuştu.

Arzu Kaprol, Başak Cankeş, Gül Ağış, Simay Bülbül ve Zeynep Tosun'un tasarımcı olarak yer aldığı sergiye, Ayşe Güneş, Emel Duman, Havva Değirmenci, Nermin Çerçil ve Nurşan Güneş ise çiftçi olarak destek verdi.

Sergi, 12 Şubat 2025'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeryüzü Renkleri Sergisi Açıldı - Son Dakika

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