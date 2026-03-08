Yeşilay'dan Esnaflara Bağımlılık Eğitimi - Son Dakika
Yeşilay'dan Esnaflara Bağımlılık Eğitimi

Yeşilay'dan Esnaflara Bağımlılık Eğitimi
08.03.2026 17:29
Yeşilay, Samsun'da esnaflara bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı.

Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele çalışmalarını toplumun her kesimine ulaştırmak amacıyla yürüttüğü Yeşilay Elçileri Programı kapsamında Samsun'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi.

Program çerçevesinde Yeşilay gönüllüleri kentte faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek bağımlılıkla mücadele alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, yaptığı açıklamada esnafların toplumla en güçlü iletişimi kuran kesimlerden biri olduğunu belirtti.

Güneş, "Esnaflarımız bizim için çok kıymetli. Gün içerisinde yüzlerce vatandaşımızla birebir temas halindeler. Bu nedenle bağımlılıkla mücadelede onların desteği bizim için çok önemli. Vatandaşlarımıza ulaşma noktasında esnaflarımızın da çok kıymetli katkıları olacağına inanıyoruz." dedi.

Esnafların Yeşilay elçisi olarak toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlayacağını ifade eden Güneş, "Esnaflarımızın bizlere elçi olması, bizim göremediğimiz ya da eksik kaldığımız noktalarda bizleri tamamlayacaktır. Hep birlikte daha sağlıklı ve bağımlılıklardan uzak bir toplum inşa edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerde esnaflara Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele çalışmalarını anlatan bilgilendirici materyaller de dağıtıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Samsun, Güncel, Son Dakika

