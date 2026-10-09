Yeşilay Of İlçe Temsilcisi Keleş, toplantıda bağımlılığa karşı umut vurgusu yaptı

Yeşilay Of İlçe Temsilciliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonda okul faaliyetlerine ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya, Yeşilay Of İlçe Temsilcisi İzzet Keleş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Canan Çolak Seymen ve Orhan Topal ile okullarda görevli Yeşilay Kulübü temsilcisi öğretmenler katıldı.

Toplantıda, yeni eğitim öğretim yılında yapılacak çalışmalar, projeler, etkinlikler, yarışmalar ve sosyal faaliyetler görüşüldü.

Keleş, yaptığı konuşmada, geçen yıl güzel çalışmalara imza attıklarını belirterek, "Bu yıl da geçen senenin üzerine daha güzel çalışmalar yaparak, sürekli devam eden projelere katkı vererek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bağımlılığın her geçen gün arttığı bu dönemde topluma Yeşilay'ın bir umut hareketi olduğunu anlatmalıyız." dedi.

Şube Müdürü Canan Çolak Seymen ise Yeşilay'ın çalışmalarına katılıp destek verdiklerini kaydetti.