Yetim Vakfı\'ndan Suriye\'ye Destek Hedefi

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Yetim Vakfı, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlarını ülkenin geneline yayarak 70 bin kişiye destek olmayı hedefliyor.

Vakıftan yapılan açıklamada, kurumun 2016'da Halep kuşatması sırasında bombalanan bir yetimhaneden 47 çocuğun kurtarılmasıyla hikayesinin başladığı anlatıldı.

Açıklamada, vakfın kurulduğu günden bu yana Suriye'deki kısıtlı bölgede kış kampanyası, ramazan ve kurban faaliyetleri, çocuk şenlikleri gerçekleştirip gıda ve hijyen paketi, sıcak yemek dağıtımları yaptığı, psikososyal destek verdiği belirtildi.

Vakfın, belirli bir bölgede devam eden yardım faaliyetlerini Suriye'nin geneline yaymayı hedeflediği aktarılan açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"13 yılı aşkındır zulüm altında yaşam mücadelesi veren Suriye halkı her ne kadar özgürlüğüne kavuşsa da onlar için zor şartlar devam ediyor. Milyonlarca kişi temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor. Yüz binlerce çocuk çadır kentlerde hayata tutunmaya çalışıyor. Yetim Vakfı şimdiye kadar olduğu gibi bugün de Suriyeli ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. Halep ve kırsallarında ekmek, gıda paketi ve oyuncak dağıtımı gerçekleştiren Yetim Vakfının öncelikli hedefi Suriye Acil Yardım kampanyasıyla 70 bin kişiye ulaşmak."