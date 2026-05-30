Yılan Vurmak İsterken 5 Kişiyi Yaraladı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde bahçesinde gördüğü yılanı vurmak isteyen H.Ö.'nün (56) av tüfeği ile açtığı ateş sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Üstüntaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; H.Ö., evinin bahçesinde gördüğü karayılana ruhsatlı av tüfeğiyle ateş açtı. Bu sırada tüfekten çıkan saçmalar ile yerden seken taş parçaları nedeniyle çevrede bulunan R.Ö. (59), E.Y. (31), Y.B. (4), M.S.Y. (4) ve F.E. (6), hafif yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. H.Ö. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.