Yılan Zehriyle Yeni Panzehir Geliştirme Yöntemi - Son Dakika
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Yılan Zehriyle Yeni Panzehir Geliştirme Yöntemi

ABD'de bir kişinin yılan zehri enjekte etmesi bilim insanlarına yeni bir panzehir geliştirdi.

03.05.2025 19:26
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ABD'de bir kişinin 18 yıl boyunca kendisine yılan zehri enjekte etmesi ve bazı zehirli yılanlara kendisini kasıtlı ısırtmasıyla kazandığı bağışıklık, bilim insanlarının türler arası etkili yeni bir yılan panzehri geliştirmesine ilham kaynağı oldu.

BBC'nin haberine göre, Wisconsin eyaletinde yaşayan Tim Friede adlı bir kişi, 18 yıl kendi kendine yılan zehri enjekte ederek panzehir çalışması yaptı.

Bilim insanlarının Friede'nin bağışıklık sistemi üzerinde yaptığı çalışmalar sonucunda, 19 farklı zehirli yılan türüne karşı etkili olduğu belirtilen bir antivenom (panzehir) formülü geliştirildi.

Geliştirilen antivenom şu ana kadar sadece fareler üzerinde test edilirken araştırmacılar, insan deneylerine geçilmesinin birkaç yıl sürebileceğini belirtiyor.

Araştırma ekibinde yer alan bağışıklık uzmanı Jacob Glanville, "Tim'in bu konudaki deneyimi eşi benzeri olmayan bir nitelik taşıyor. 17 yılı aşkın sürede farklı kıtalardan birçok zehirli yılan türüyle bağışıklık kazanmaya çalıştı ve bu süreçte titizlikle kayıt tuttu." dedi.

Glanville, ayrıca, bu yöntemin kesinlikle tavsiye edilmediğini vurgulayarak, "yılan zehri tehlikeli" olduğu uyarısında bulundu.

Columbia Üniversitesi'nden Peter Kwong ise, çalışmanın iki önemli yönü olduğuna dikkati çekerek, "İlk olarak, birkaç yıl içinde geliştirilebilecek bir panzehir kombinasyonumuz olabilir. İkincisi, insan bağışıklık sisteminin ne kadar güçlü bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tim Friede ise çocukluğundan bu yana sürüngenlere ve zehirli hayvanlara ilgi duyduğunu, başta "basit bir merakla" zehir kendisine enjekte etmeye başladığını, sonrasında ise bu deneyimin başkalarına yardım edebileceğini fark ettiğini kaydetti.

İngiltere'deki Lancaster Üniversitesi'nde yılan zehri farmakoloğu olarak görev yapan Steven Hall da yöntemi "çok yaratıcı ve etkileyici" olarak değerlendirirken, insan kaynaklı antikorların geleneksel olarak atlardan elde edilen panzehirlere kıyasla daha az yan etki oluşturabileceğini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre her yıl yaklaşık 110 bin kişi yılan zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybediyor.

Öte yandan, geleneksel panzehir üretimi ise büyük memelilere zehir enjekte edilerek antikor elde edilmesiyle yapılıyor ve bu süreç hem maliyetli hem de türlere özel olduğu için sınırlı etki alanına sahip olabiliyor.

Kaynak: AA

Hayvanlar, Teknoloji, Sağlık, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yılan Zehriyle Yeni Panzehir Geliştirme Yöntemi - Son Dakika

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