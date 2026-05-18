Yıldızeli'nde Tabancayla Cinayet
Yıldızeli'nde Tabancayla Cinayet

18.05.2026 19:52
Husumet nedeniyle tartıştığı kişi tarafından vurulan Abdullah Hasdemir hayatını kaybetti.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde tartıştığı husumetlisi tarafından tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Abdullah Hasdemir (29) ile O.H. (53) Atatürk Caddesi'nde karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışmada O.H, yanında bulunan tabancayla Hasdemir'e ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık personeli, vücudunun çeşitli yerlerine 9 kurşun isabet eden Hasdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yıldızeli Belediyesinde çalıştığı öğrenilen Hasdemir'in cesedi, otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan ve ilçe merkezinde saklandığı metruk binada polis ekiplerince yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, Abdullah Hasdemir'in babası ve ağabeyinin, yaklaşık 3 yıl önce O.H'nin ağabeyini öldürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA

