Yılın ilk yarısında en fazla satılan otomobil markaları belli oldu - Son Dakika
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Yılın ilk yarısında en fazla satılan otomobil markaları belli oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yılın ilk 6 aylık bölümünde en fazla satışı yapılan markalar Fiat, Renault ve Ford olarak sıralandı.

03.07.2024 11:08
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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yılın ilk 6 aylık bölümünde en fazla satışı yapılan markalar Fiat, Renault ve Ford olarak sıralandı.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 577 bin 981 adet oldu.

Otomobil satışları, söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarak 462 bin 955'e çıkarken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 8,7 azalarak 115 bin 26'ya geriledi.

Yerli üretim yapan markalar ilk 3'te

Ocak-haziran döneminde binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 71 bin 21 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Onu 65 bin 424 satışla Renault, 44 bin 962 ile de Ford takip etti.

Volkswagen 41 bin 907 satışla dördüncü, Chery 34 bin 501 ile beşinci sırada yer aldı.

Otomobil satışlarında ilk 5 marka

Otomobil satışları özelinde ele alındığında yılın ilk yarısında en fazla satılan marka 56 bin 960 adetle Renault olurken, onu 43 bin 531 satışla Fiat, 34 bin 501 ile Chery izledi.

Volkswagen 30 bin 680 otomobil satışıyla dördüncü sırada konumlanırken, Hyundai 26 bin 440 adetle beşinci oldu.

Lüks otomobil satışları

55 markanın yer aldığı ODMD listesinde yılın ilk yarısında, Smart hariç tüm markaların satış yaptığı görüldü.

Lüks otomobil grubunda söz konusu dönemde 1127 DS, 511 Porsche, 312 Lexus, 131 Maserati, 37 Jaguar, 19 Bentley, 12 Ferrari, 10 Lamborghini, 8 Aston Martin ve 7 Alpine satıldı.

Togg'un teslimatları yılın ilk yarısında 13 bin 21 adet olarak gerçekleşirken, Tesla'nın satışları hazirandaki atakla 3 bin 82 seviyesinde kaydedildi. Tesla markasına ait veriler, ODMD'ye resmi olarak bildirilmediği için kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirleniyor.

Hafif ticari satışlarında ilk 5 marka

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise Ford ilk yarıda 29 bin 688 adetle listenin ilk sırasında yer alırken, onu 27 bin 490 ile Fiat, 11 bin 227 ile Volkswagen izledi.

Renault 8 bin 82 satışla dördüncü, Citroen 6 bin 553 adetle beşinci oldu.

Ocak-haziran döneminde markaların satış rakamları şöyle:

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ/ İTHAL DAĞILIMI: 2024
MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
YERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAM

ALFA ROMEO04404400000440440
ALPINE077000077
ASTON MARTIN088000088
AUDI07.4317.43100007.4317.431
BENTLEY0191900001919
BMW09.1559.15500009.1559.155
BYD01.4261.42600001.4261.426
CHERY034.50134.501000034.50134.501
CITROEN023.37823.37806.5536.553029.93129.931
CUPRA04.1094.10900004.1094.109
DACIA019.70019.700000019.70019.700
DFSK018418402542540438438
DS01.1271.12700001.1271.127
FARIZON000033033
FERRARI0121200001212
FIAT43.15038143.53118.9808.51027.49062.1308.89171.021
FORD4315.23115.27416.83512.85329.68816.87828.08444.962
HONDA013.54713.547000013.54713.547
HONGQI099000099
HYUNDAI18.9687.47226.44003.3313.33118.96810.80329.771
ISUZU0006016391.2406016391.240
IVECO00001.5111.51101.5111.511
JAGUAR0373700003737
JEEP01.6831.68300001.6831.683
KARSAN00012101211210121
KG MOBILITY – SSANGYONG04.7024.70201.5991.59906.3016.301
KIA06.7296.72903.3923.392010.12110.121
LAMBORGHINI0101000001010
LAND ROVER01.3281.32801101.3291.329
LEAPMOTOR01201200000120120
LEXUS03123120000312312
MASERATI01311310000131131
MAXUS00001951950195195
MERCEDES-BENZ012.67112.67104.3884.388017.05917.059
MG011.07411.074000011.07411.074
MINI01.0961.09600001.0961.096
MITSUBISHI0393900003939
NETA0535300005353
NISSAN010.35610.356000010.35610.356
OPEL021.19521.19505.5335.533026.72826.728
PEUGEOT025.90025.90006.4736.473032.37332.373
PORSCHE05115110000511511
RENAULT46.29210.66856.96008.0828.08246.29218.75065.042
SEAT05.0525.05200005.0525.052
SERES011000011
SKODA020.21920.219000020.21920.219
SKYWELL02002000000200200
SMART000000000
SUBARU01811810000181181
SUZUKI04.1854.18500004.1854.185
TESLA03.0823.08200003.0823.082
TOGG13.021013.02100013.021013.021
TOYOTA19.5804.80524.38503.9453.94519.5808.75028.330
VOLKSWAGEN030.68030.680011.22711.227041.90741.907
VOLVO06.7446.74400006.7446.744

TOPLAM: 141.054321.901462.95536.53778.489115.026177.591400.390577.981

Kaynak: AA

Renault, Türkiye, Ford, Fiat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yılın ilk yarısında en fazla satılan otomobil markaları belli oldu - Son Dakika

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