Yılmaz, sermaye piyasalarını güçlü şekilde desteklemeye devam edeceklerini söyledi

Yılmaz, sermaye piyasalarını güçlü şekilde desteklemeye devam edeceklerini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yılmaz, yıllardır programlarında ve hükümet politikalarında sermaye piyasalarını öncelikli gördüklerini ve desteklediklerini belirtti. Bundan sonra da sermaye piyasalarını en güçlü şekilde desteklemeye devam edeceklerini söyledi.
Yılmaz: "Yıllardır programlarımızda, hükümet politikalarımızda sermaye piyasalarımızı öncelikli gördük, destekledik. Bundan sonra da en güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz"
Kaynak: AA
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