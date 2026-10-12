Yılmaz, terörle mücadele enerjisinin kalkınma ve demokrasiye yöneltileceğini söyledi

Yılmaz, terörle mücadele enerjisinin kalkınma ve demokrasiye yöneltileceğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yılmaz, terörle mücadeleye harcanan enerjinin kalkınmaya ve demokratik standartların geliştirilmesine yöneltileceğini söyledi. Bunu büyük bir fırsat penceresi olarak gördüklerini ifade etti.
Yılmaz: "Terörle mücadeleye harcadığımız enerjiyi kalkınmaya, demokratik standartlarımızı geliştirmeye yönelteceğiz. Büyük bir fırsat penceresi olarak görüyoruz bunu"
Kaynak: AA
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