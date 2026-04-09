Yıpranma Payı ve Erken Emeklilik: Bilinmesi Gerekenler
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yıpranma Payı ve Erken Emeklilik: Bilinmesi Gerekenler

09.04.2026 09:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlar için yıpranma payı ve fiili hizmet süresi zammı hakkında bilgi verilmektedir. Bu hak, 45 meslek kolunu kapsar ve erken emeklilik için şartlar belirtilmiştir. Yanlış bildirimlerin ve algıların önemi vurgulanmaktadır.

Yıpranma payı, fiili hizmet süresi zammı olarak da bilinir ve ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan işçi ve memurlara erken emeklilik hakkı sağlar. Bu hak, SGK tarafından belirlenen 45 meslek kolunu kapsar, örneğin yeraltı maden işleri, demir-çelik fabrikaları, TSK, emniyet, basın yayın, sağlık alanı ve itfaiye gibi meslekler bu kapsamdadır. Son dönemde bu listeye yeni meslek eklenmemiştir.

Bu mesleklerde çalışanlar için, normal çalışma süresi olan 360 güne ek olarak, mesleğe göre 60 ila 180 gün arasında değişen fiili hizmet süresi zammı eklenir. Örneğin, yeraltı madenlerinde çalışanlar için yıllık 180 gün, TSK personeli için 90 gün eklenir. Erken emeklilik için en az 3600 gün bu mesleklerde çalışma şartı aranır ve hesaplama yöntemleriyle ek süreler belirlenebilir.

Yıpranma payının kalktığına dair yanlış algılar bulunmaktadır. SGK, geçen yıl yaptığı bir duyuruda, yıpranma hakkına tabi olmayan çalışanların hatalı bildirimlerle bu haktan yararlandırıldığını tespit etmiştir. Örneğin, cıva üretiminde çalışmayan sekreter veya şoför gibi çalışanların yanlışlıkla kapsama alınması, emeklilikte sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, işverenlerin doğru bildirim yapması önemlidir ve SGK, fiili hizmet süresi zammına girmeyen 4 bin 800'ün üzerinde mesleği listelemiştir.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıpranma Payı ve Erken Emeklilik: Bilinmesi Gerekenler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selçuklu’da Dünya Sağlık Günü’nde Anlamlı İki Açılış Selçuklu'da Dünya Sağlık Günü'nde Anlamlı İki Açılış
ABD ve İsrail’den görülmemiş İran itirafı ABD ve İsrail'den görülmemiş İran itirafı
Asensio’dan Fener taraftarını havalara uçuran haber Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber
Zendaya’dan romantik jest Kalbinin üzerine dövme yaptırdı Zendaya'dan romantik jest! Kalbinin üzerine dövme yaptırdı
Bakan Tekin’den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar

09:22
Dünyaya rahat nefes almak haram 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
Dünyaya rahat nefes almak haram! 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
08:55
Ünlülere yeni dalga operasyon Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal dahil 14 isme gözaltı kararı
Ünlülere yeni dalga operasyon! Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal dahil 14 isme gözaltı kararı
08:32
Geceye damga vuran kare Herkes onu konuşuyor
Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor
07:54
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşmaya uyulmazsa görülmemiş çatışma başlar
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşmaya uyulmazsa görülmemiş çatışma başlar
07:16
İran’dan ateşkes resti: ABD seçsin, ya ateşkes ya savaş
İran'dan ateşkes resti: ABD seçsin, ya ateşkes ya savaş
06:37
Ateşkes sonrası İsrail’den ilk adım
Ateşkes sonrası İsrail'den ilk adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 09:45:46. #.0.4#
SON DAKİKA: Yıpranma Payı ve Erken Emeklilik: Bilinmesi Gerekenler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.