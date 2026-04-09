Yıpranma Payı ve Erken Emeklilik: Bilinmesi Gerekenler

Yıpranma payı, fiili hizmet süresi zammı olarak da bilinir ve ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan işçi ve memurlara erken emeklilik hakkı sağlar. Bu hak, SGK tarafından belirlenen 45 meslek kolunu kapsar, örneğin yeraltı maden işleri, demir-çelik fabrikaları, TSK, emniyet, basın yayın, sağlık alanı ve itfaiye gibi meslekler bu kapsamdadır. Son dönemde bu listeye yeni meslek eklenmemiştir.

Bu mesleklerde çalışanlar için, normal çalışma süresi olan 360 güne ek olarak, mesleğe göre 60 ila 180 gün arasında değişen fiili hizmet süresi zammı eklenir. Örneğin, yeraltı madenlerinde çalışanlar için yıllık 180 gün, TSK personeli için 90 gün eklenir. Erken emeklilik için en az 3600 gün bu mesleklerde çalışma şartı aranır ve hesaplama yöntemleriyle ek süreler belirlenebilir.

Yıpranma payının kalktığına dair yanlış algılar bulunmaktadır. SGK, geçen yıl yaptığı bir duyuruda, yıpranma hakkına tabi olmayan çalışanların hatalı bildirimlerle bu haktan yararlandırıldığını tespit etmiştir. Örneğin, cıva üretiminde çalışmayan sekreter veya şoför gibi çalışanların yanlışlıkla kapsama alınması, emeklilikte sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, işverenlerin doğru bildirim yapması önemlidir ve SGK, fiili hizmet süresi zammına girmeyen 4 bin 800'ün üzerinde mesleği listelemiştir.