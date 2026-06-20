YKS Temel Yeterlilik Testi Sona Erdi

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta üniversite adayları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girdi.

Trabzon'da TYT'ye yaklaşık 24 bin kişi katıldı.

Ortahisar, Yomra, Araklı, Sürmene, Of, Akçaabat, Çarşıbaşı, Vakfıkebir ve Beşikdüzü ilçesindeki sınav merkezlerine gelen adaylar, kimlik kontrolünün ardından salonlara alındı.

Ailelerin sınav salonlarının önündeki heyecanlı bekleyişleri sürüyor.

Polis ekipleri de sınav merkezlerine ulaşımda sorun yaşayan bazı öğrencilere yardımcı oldu.

Artvin'de 17 binada 4 bin 624 üniversite adayı sınava girdi.

Bayburt, Gümüşhane, Ordu, Giresun ve Rize'de de adaylar üniversiteli olabilmek için sınav heyecanı yaşıyor.