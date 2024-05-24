YKS\'ye Geri Sayım Başladı: İşte Sınavın Temel Kuralları

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(ANKARA) - Üniversite adayı 3 milyon kişinin katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geri sayım sürerken, sınavda geçerli olacak "temel kurallar"ı internet sitesinden duyuran ÖSYM, adaylara uyarılarda bulundu. MEB, bu hafta sonu YKS online deneme sınavları düzenliyor.

YKS, ÖSYM tarafından 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek. 8 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) düzenlenecek.

Sınavın birinci oturumu olan TYT saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre tanınacak. 9 Haziran'da saat 10.15'te yapılacak AYT'de ise adaylara 180 dakika süre verilecek. Aynı gün öğleden sonra oturumu olan YDT'de süre 120 dakika olacak.

YKS'nin birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 36 bin 945 aday, ikinci oturumu olan AYT'ye 1 milyon 983 bin 766 aday başvurdu. YDT'ye ise İngilizceden 218 bin 316, Arapçadan 5 bin 717, Almancadan 2 bin 849, Fransızcadan 1172, Rusçadan 760 kişi olmak üzere toplam 228 bin 814 aday katılacak.

Testler

TYT'de, Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacak.

AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecek. AYT'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacak. Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabilecek.

YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacak. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

ÖSYM'nin adaylara uyarıları

ÖSYM, sınav giriş belgelerinde de yer alan, sınavda geçerli olacak kuralları, "Temel Kurallar" başlığıyla internet sitesinden adaylara duyurdu. Adayların uymaları istenen kurallar şöyle sıralandı:

-Sınava Giriş Belgesinin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM'nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır.

-Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesi'ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

-Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

-Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz.

-Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur. Özel kimlik belgesi, Nüfus cüzdanı/ Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar'dır. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanıyabilmelerini sağlayacak, sınav görevlilerinde adayı tanımada tereddüt oluşturmayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanımasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.

-Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav günü sınav görevlilerinin, fotoğrafından adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde, adayı sınava almayabileceği veya adayın sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

MEB, YKS adayları için çevrim içi deneme sınavı gerçekleştirecek

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), YKS adayarı için "YKS'ye Doğru 2024" başlığıyla Türkiye genelinde çevrim içi deneme sınavı gerçekleştirecek. Sınav, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Materyal web sitesi üzerinden yapılacak. Bu kapsamda TYT deneme sınavı yarın, AYT denemesi 26 Mayıs, YDT denemesi ise 27 Mayıs'ta düzenlenecek.

Deneme sınavına 25 Mayıs 2024'ten itibaren ogmmateryal.eba.gov.tr adresinden erişim sağlanabilecek. Sınavın sonuçları 28 Mayıs 2024 tarihinde yine aynı sistem üzerinden saat 10.00 itibarıyla öğrenilebilecek. Deneme sınavının soru çözümleri ise sonuçların açıklanması ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Youtube sayfasında yayımlanacak. Ayrıca Youtube üzerinden öğrenciler için rehberlik yayını da uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek.