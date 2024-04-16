YMP Genel Başkanı Teoman Mutlu: \'Erken seçime gerek yok demek siyasete taban tabana aykırıdır\'

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Yerli ve Milli Parti (YMP) Genel Başkanı Teoman Mutlu, erken seçim tartışmalarına ilişkin "Ey CHP, sizin işiniz erken seçimi sağlamaktır. Ölmüş bitmiş AK Parti'ye 'erken seçime gerek yok diyerek' nefes aldırmak değildir. Ana muhalefetin görevi halkın önüne en kısa sürede sandığı getirmektir" dedi.

YMP Genel Başkanı Teoman Mutlu, erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Mutlu, şunları kaydetti:

"Ey CHP, sizin işiniz erken seçimi sağlamaktır. Ölmüş bitmiş AK Parti'ye 'erken seçime gerek yok diyerek' nefes aldırmak değildir. Ana muhalefetin görevi halkın önüne en kısa sürede sandığı getirmektir. Zira halk 31 Mart'ta bu mesajı verdi. 'Ak Parti belediyeleri dahi yönetemez' dedi ve tokadı vurdu. Hal böyleyken CHP, bu devleti bu koskoca Cumhuriyeti Ak Parti yönetimine bırakamaz.

"ERKEN SEÇİME GEREK YOK DEMEK SİYASETE TABAN TABANA AYKIRIDIR"

'Erken seçime gerek yok' demek siyasete taban tabana aykırıdır. Seçimler arka arkaya da olur. Erken de olur demokrasi tarihimiz bunun örnekleri ile doludur. Yazık ki Ak Parti kibrinden kaçarken CHP beceriksizliğine tutulduk. CHP ilk seçimde bu çekingenliğin bedelini ödeyecektir."