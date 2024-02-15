Yngwie Malmsteen, 21 yıl aradan sonra Türkiye'de konser verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yngwie Malmsteen, 21 yıl aradan sonra Türkiye'de konser verecek

Yngwie Malmsteen, 21 yıl aradan sonra Türkiye\'de konser verecek

Dünyaca ünlü elektrogitar virtüözü Yngwie Malmsteen, 21 yıl aranın ardından Türkiye'de konser verecek. İsveçli sanatçı, Epifoni organizasyonuyla 6 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak. Müzik kariyerine 1984'te başlayan ve 20 stüdyo albümüne imza atan başarılı müzisyen, Times dergisinin 2009'da yayımladığı 'Tüm zamanların en iyi 11 elektrogitaristi' listesinde 9. sırada yer aldı. Eşi Türk olan ve Türk halkına sevgisini her fırsatta ifade eden ünlü gitarist, en son 2001 ve 2003'te İstanbul ve Ankara'da konserler verdi. Sanatçı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, sosyal medya hesaplarında Türkiye ve Suriye halkına baş sağlığı dileyen ilk ünlüler arasında yer almıştı.

15.02.2024 16:05  Güncelleme: 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyaca ünlü elektrogitar virtüözü Yngwie Malmsteen, 21 yıl aranın ardından Türkiye'de konser verecek.

Konuya ilişkin açıklamaya göre İsveçli sanatçı, Epifoni organizasyonuyla 6 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak.

Müzik kariyerine 1984'te başlayan ve 20 stüdyo albümüne imza atan başarılı müzisyen, Times dergisinin 2009'da yayımladığı "Tüm zamanların en iyi 11 elektrogitaristi" listesinde 9. sırada yer aldı.

Eşi Türk olan ve Türk halkına sevgisini her fırsatta ifade eden ünlü gitarist, en son 2001 ve 2003'te İstanbul ve Ankara'da konserler verdi.

Sanatçı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, sosyal medya hesaplarında Türkiye ve Suriye halkına baş sağlığı dileyen ilk ünlüler arasında yer almıştı.

Kaynak: AA

Yngwie Malmsteen, Kahramanmaraş, İstanbul, Türkiye, Suriye, Ankara, Deprem, Müzik, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yngwie Malmsteen, 21 yıl aradan sonra Türkiye'de konser verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 17:13:18. #1.12#
SON DAKİKA: Yngwie Malmsteen, 21 yıl aradan sonra Türkiye'de konser verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement