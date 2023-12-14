YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), 6 üniversiteyi 'Araştırma Üniversitesi Aday İzleme Programı'na aldı. Kriterleri karşılayan üniversiteler, 2 yılın sonunda 'araştırma üniversitesi' olarak kabul edilecek.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre; Araştırma Üniversiteleri Aday İzleme Programı Toplantısı, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile üniversite rektörlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, Akdeniz, Gaziantep, Kocaeli, Ondokuz Mayıs, Sakarya ve Selçuk üniversiteleri, Araştırma Üniversitesi Aday İzleme Programı'na alındı.

'REKABET GÜCÜ ÜRETEN ÜNİVERSİTELER, İYİ ÜNİVERSİTELERDİR'

Toplantıda konuşan Özvar, Araştırma Üniversiteleri İzleme ve Değerlendirme Komisyonu'nca üniversitelerin performanslarının düzenli olarak takip edildiğini belirterek, bu çerçevede Aday İzleme Programı'na dahil edilen 6 üniversiteyi 2 yıllık izleme sürecine alacaklarını ve 2 yılın ardından kriterleri karşılayanların 'araştırma üniversitesi' olarak kabul edeceğini söyledi.

Türkiye'deki 208 üniversitenin her birinin yıllık araştırma, yayın, proje, paydaşlarla iş birliği, etkileşim, eğitim ve öğretim ile ilgili performanslarının düzenli olarak izlendiğini vurgulayan Özvar, "Araştırma üniversiteleri programında yer almamasına rağmen; araştırma, yayın ve proje performanslarını her geçen yıl yükselten üniversitelerimize de programa dahil olabilme imkanını sunarak bu üniversitelerimizin motivasyonlarını artırmak, araştırma üniversitesi olma potansiyeline sahip üniversitelerimizi de bu tatlı rekabetin içine alarak yeni bir sinerji oluşturmak istiyoruz. Tüm üniversitelerimizin rekabet gücü üretmesini teşvik ediyor ve bunu çok önemsiyoruz. Rekabet gücü üreten üniversiteler iyi üniversitelerdir" diye konuştu.

'AMACIMIZ, ÜRETEN ÜNİVERSİTELERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ'

Araştırma üniversitelerine bütçeden ayrılan payın her yıl arttığını kaydeden Özvar, "Akademik anlamda daha fazla üreten hocalarımız ve kurumların desteklenmesini önemsiyorum. Amacımız daha fazla üreten, performans gösteren üniversitelerin ödüllendirilmesi, üretkenliği azalan üniversitelerimizin teşvik edilmesi, cesaretlendirilmesidir" dedi.

YÖK'ün 2021'de başlattığı 'Araştırma Üniversiteleri' uygulaması kapsamında; Türkiye'de toplam 23 araştırma üniversitesi bulunuyor. Araştırma üniversiteleri, araştırma kapasitesi, araştırma kalitesi, etkileşim ve iş birliği konularında toplam 32 performans göstergesine göre değerlendiriliyor.