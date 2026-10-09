YÖK Başkanı Özvar, Denizli\'de İmam Buhari\'nin ilmi mirasını anlattı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Denizli'de " İmam Buhari'nin İlmi Mirası: Geleneksel ve Modern Yaklaşımlar Sempozyumu"na katıldı. ???????

Pamukkale Üniversitesi'nin Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesi'nde bulunan İslami Bilimler Enstitüsü'nde düzenlenen sempozyumda konuşan Özvar, İmam Buhari ile üniversite yıllarında tanıştığını ve Tecrid-i Sarih'i ilk kez üniversiteye başladığı yıl okuduğunu hatırlattı.

O dönemden itibaren İmam Buhari ile ilgili zihninde ve ilmi çalışmalarında ayrı bir sayfa açtığını dile getiren Özvar, "Hadis ilmi İslam'ı diğer dini geleneklerden ayıran en önemli ilimlerden biridir. Hadis ilmi İmam Buhari ile beraber bize Hazreti Peygamber'in hakiki hayatını, gündelik hayatını, yaşayışını kendisinden sonra gelecek Müslümanlara aktaran, anlatan ilmin başında geliyor." dedi.

Özvar, hadis ilminin tarih başta olmak üzere diğer ilimlerin gelişiminde de etkili olduğunu ifade etti.

İslam dünyasında tarih ilminin gelişmesi ve evrensel tarih ilminin derlenmesinde hadis ilmine ve İmam Buhari'ye özel bir yer ayrılması gerektiğine işaret eden Özvar, "İmam Buhari'nin hadis ilminin inkişafında, tedvininde ortaya koyduğu hareketlilik bütün Müslümanlar, bütün Müslüman alimler ve bütün ilim erbabı için örnek teşkil etmesi gerekir diye düşünürüm." ifadelerini kullandı.

İmam Buhari'nin yazmalarının kataloğunun hazırlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özvar, İslam Araştırmaları Merkezi'nde yürütülecek çalışmanın önemli bir hizmet olacağını vurguladı.

Özvar, Yatağan'da ilmi bir oluşum bulunduğunu ve ilçenin geçmişten gelen medrese geleneğine sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Programa, Vali Yavuz Selim Köşger, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Gaye Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör ve davetliler katıldı.