YÖK'ün Veri Analizi Okulu 2026-2027'de Dijital Üniversite Platformu olacak - Son Dakika
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YÖK'ün Veri Analizi Okulu 2026-2027'de Dijital Üniversite Platformu olacak

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YÖK'ün geçen yıl başlattığı Veri Analizi Okulu, 2026-2027 akademik yılında Dijital Üniversite Platformu'na dönüşecek. Platform, yapay zeka, veri analizi ve sürdürülebilirlikte ücretsiz, herkese açık eğitimler verecek; başvurular 14-20 Ekim'de, eğitimler 3 Kasım'da başlayacak.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) geçen yıl hayata geçirilen Veri Analizi Okulu, kapsamı genişletilerek, 2026-2027 akademik yılında "Dijital Üniversite Platformu"na dönüşecek.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin seçkin üniversitelerinden dünya çapında tanınan akademisyenlerin eğitim vereceği platform, yapay zeka, veri analizi ve sürdürülebilirlik alanlarında herkese açık ve ücretsiz eğitim imkanı sunacak.

Başvuru için herhangi bir ön koşul aranmayacak. Farklı disiplinlerden ve mesleki alanlardan adayların katılabileceği programa başvurular, 14-20 Ekim'de yapılacak. Eğitimler ise 3 Kasım'da gerçekleştirilecek ortak açılış dersiyle başlayacak.

Üç okul bünyesinde 16 eğitim modülünün yer alacağı platform, Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü ile Yıldız Teknik Üniversitesi yürütücülüğünde hayata geçirilecek.

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi de programa akademik katkı sağlayacak.

Dijital Üniversite Platformunun yeni akademik dönemi 3 Kasım'da başlayacak

Dijital Üniversite Platformu, Yapay Zeka Okulu, Veri Analizi Okulu ve Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Okulu olmak üzere üç farklı eğitim alanını aynı çatı altında buluşturacak.

Yapay Zeka Okulunda "Makine Öğrenmesi", "Kolaylaştırıcı Araçlar" ve "Modern Yazılım Geliştirme" başlıklarında üç modül yer alacak.

Veri Analizi Okulunda "Temel İstatistik", "Panel Veri", "Hesaplamalı Sosyal Bilimler", "Dijital Beşeri Bilimler", "Psikometri", "Biyoistatistik" ve "Veri Analitiği" olmak üzere yedi modül sunulacak.

Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Okulunda ise "İklim Değişikliği ve Küresel Politikalar", "Kurumsal Sürdürülebilirlik", "Çevresel Sürdürülebilirlik", "Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Finans Ekosistemi", "Sosyal Sürdürülebilirlik" ve "Temiz Enerji Teknolojileri" başlıklarında altı modül bulunacak.

Eğitimler çevrim içi gerçekleştirilecek. Ortak temel derslerin ardından alan odaklı modüllere geçilecek. Dersler haftada bir gün, üçer saat olarak düzenlenecek.

Dijital Üniversite Platformunun yeni akademik dönemi, 3 Kasım Salı saat 14.00-17.00 arasında, bütün modüllerin katılımına açık ortak açılış dersiyle başlayacak.

Programa katılmak isteyenler 14-20 Ekim tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Başvuru koşulları, eğitim programı ve diğer ayrıntılar Yükseköğretim Kurulu ile Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsünün kurumsal sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

"Veri Analizi Okuluna yaklaşık 30 bin kişi aktif katılım sağladı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerin akademik birikimini toplumun daha geniş kesimleriyle buluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Dijital dönüşümün bu hedef doğrultusunda önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Özvar, "Yükseköğretimde dijital dönüşümü, üniversitelerimizin akademik birikimini daha geniş kesimlere ulaştırmanın önemli bir aracı olarak görüyoruz. Geçtiğimiz yıl başlattığımız Veri Analizi Okuluna yaklaşık 30 bin kişi aktif katılım sağladı. Şimdi bu tecrübeyi yeni modüller ve Sürdürülebilirlik Okulu ile geliştirerek Dijital Üniversite Platformuna dönüştürüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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