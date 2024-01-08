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Yolcular Okusun Diye Minibüsüne Kitaplık Yaptı

Van'da mahalleler arası yolcu taşıyan minibüs şoförü Doğan Gül, kitap okumaya teşvik amacıyla aracının giriş kısmında mini bir kitaplık oluşturdu. Yolcular, bu kitaplık alanından seçtikleri kitaplarla keyifli bir yolculuk yapabiliyor. Gül, kitabı bitiren yolcuları bir süre ücretsiz taşıyarak okumaya teşvik etmeyi amaçlıyor.

Yolcular Okusun Diye Minibüsüne Kitaplık Yaptı
08.01.2024 - 23:19,  Güncelleme: 23:40
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Yolcular okusun diye minibüsüne kitaplık yaptı

Vanlı minibüs şoförünün kitap sevgisi

VAN - Van'da mahalleler arası yolcu taşıyan minibüs şoförü Doğan Gül, kitap okumaya teşvik amacıyla aracının giriş kısmında mini bir kitaplık yaptı.

Van'ın Beyüzümü Mahallesi'nde yolcu taşıyan 20 yıllık minibüs şoförü Doğan Gül, kitap okuma alışkanlığını artırmak amacıyla örnek bir uygulamaya imza attı. Vatandaşların yolculuk esnasında zamanlarını akıllı telefonlarla ilgilenerek harcamamasını hedefleyen Gül, aracında mini bir kitaplık oluşturdu. Minibüste kitaplık alanını gören yolcular ise bu alandan seçtikleri kitaplarla güzel bir yolculuk yapıyor.

"Hiçbir şey kitap okumaya engel değil"

İHA muhabirine konuşan minibüs şoförü Doğan Gül, minibüste kitap okuma uygulamasını 2 yıl önce başlattıklarını belirtti. Şu an sadece kendi minibüsünde bunu uyguladığını ve bunu yaygınlaştırmaya çalıştığını ifade eden Gül, "Vatandaşlardan uygulama için güzel tepkiler alıyoruz. Bunu daha da ileriye taşımayı amaçlıyoruz. Diğer taraftan minibüste böyle bir şey görünce şaşırıyorlar. Ayakta yolculuk yapan müşterilerimiz de oluyor. Ayaktayken kitap okuyamayız diyorlar, ben de telefonla uğraştığınız gibi kitap da okuyabilirsiniz diyorum. Hiçbir şey kitap okumaya engel değildir. İsteyen her türlü kitap okuyabilir" dedi.

"Kitabı bitirenleri ücretsiz taşıyorum"

Yolcularını okumaya teşvik etmek için kitabı bitirenleri bir süre ücretsiz taşıdığını dile getiren Gül, "Tabii şu ana kadar az sayıda kişi bu kampanyadan yararlandı. İnşallah bunu daha da yaygınlaştıracağız. Van Valiliğince 'Kitap Van Projesi' yürütülüyor. Van Valisi'nin de kitaba olan ilgisini duyuyoruz. Bu yüzden Van Valisinin bize de kitap desteği vermesini istiyoruz" diye konuştu.

Minibüsteki kitaplık alanını görmekten mutluluk duyduklarını ifade eden vatandaşlar ise yolculuk sırasında telefonla ilgilenmektense kitap okuyabildiklerini ve uygulamanın diğer toplu taşımalarda yaygınlaştırılması gerektiğini kaydetti.

(YLM-MSA-Y)

Kaynak: İHA
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