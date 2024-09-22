Yolda Çalışmalar Nedeniyle Trafik Düzeni

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun, Bornova Viyadüğü-İzeltaş Köprüsü arası gidiş-geliş istikameti orta refüjde bulunan çift konsol aydınlatma direklerinin demontaj-montaj çalışmaları nedeniyle 23 Eylül - 7 Ekim tarihlerinde 23.00-05.00 saatlerinde her iki istikamette sol ve orta şeritler trafiğe kapatılacak. Ulaşım sağ şeritlerden sağlanacak.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye- Düziçi kavşaklarında 12-17. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle şerit aktarımı yapıldığından ulaşım Osmaniye istikametinden iki yönlü gerçekleşiyor.

İstanbul- Şile yolunun 52-53. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Adapazarı- Mekece yolunun 39-41. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle yol tek yönlü trafiğe kapatıldı. Ulaşım sol taşıma üzerinden gidiş-geliş olarak sağlanacak.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 22-24. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Kırşehir-Kırıkkale istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Hopa Borçka yolunun 1. kilometresinde aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen dere taşkını nedeniyle bölünmüş yolun Borçka Hopa yönü trafiğe kapandı. Ulaşım servis yolundan, kontrollü devam ediyor.

Artvin Erzurum yolunun 41-55. kilometrelerinde 12 tünel ile yaklaşımlarında yapılacak aydınlatma ve kamera sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle yarından itibaren 5 gün 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 15-17. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Dursunbey-Harmancık istikameti trafiğe kapatılırken ulaşım Harmancık-Dursunbey istikametinden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.